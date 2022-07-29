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NEOEN : Document AMF CP. 2022DD855179

29/07/2022 | 18:27
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2022DD855179

29 juillet 2022

FR0011675362 - DD152618

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Louis-Mathieu PERRIN, Directeur Financier

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEOEN

LEI : 969500C0AIAGQWZGJO13

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011675362

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 44.2274 Euro

VOLUME : 2 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 44.2274 Euro

VOLUME : 2 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 juillet 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Neoen SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:17 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 64,5 M 65,5 M -
Dette nette 2022 2 966 M 3 014 M -
PER 2022 78,8x
Rendement 2022 0,23%
Capitalisation 4 544 M 4 618 M -
VE / CA 2022 17,4x
VE / CA 2023 15,0x
Nbr Employés 288
Flottant 52,1%
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Objectif de cours Moyen 35,57 €
Ecart / Objectif Moyen -16,4%
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Dirigeants et Administrateurs
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Louis-Mathieu Perrin Chief Financial Officer
Norbert Thouvenot Chief Operating Officer
Christophe Gegout Independent Director
Helen Lee Bouygues Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEOEN11.45%4 618
EDP RENOVÁVEIS, S.A.15.11%24 607
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HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.7.74%18 941
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