NEOEN : Document AMF CP. 2022DD860287

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2022DD860287
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09 septembre 2022
FR0011675362 - DD153172
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
IMPALA sas personne morale liée à jacques veyrat, censeur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : NEOEN
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 07 septembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 38.5263 Euro
VOLUME : 226 139.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 38.5263 Euro
VOLUME : 226 139.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 07 septembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Turquoise/ CBOE/ AQUIS
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action