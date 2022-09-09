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NEOEN : Document AMF CP. 2022DD860287

09/09/2022 | 18:20
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2022DD860287

09 septembre 2022

FR0011675362 - DD153172

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

IMPALA sas personne morale liée à jacques veyrat, censeur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEOEN

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 07 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 38.5263 Euro

VOLUME : 226 139.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 38.5263 Euro

VOLUME : 226 139.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 07 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Turquoise/ CBOE/ AQUIS

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 38.5263 Euro

VOLUME : 201 541.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 38.5263 Euro

VOLUME : 201 541.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 septembre 2022

COMMENTAIRES :

ACHAT

32 478 actions sur Turquoise

133 119 actions sur CBOE

35 944 actions sur Aquis

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Neoen SA published this content on 09 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2022 16:19:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2022 2 959 M 2 949 M -
PER 2022 81,9x
Rendement 2022 0,25%
Capitalisation 4 387 M 4 373 M -
VE / CA 2022 16,5x
VE / CA 2023 14,5x
Nbr Employés 288
Flottant 51,9%
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