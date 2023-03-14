NEOEN : Document AMF CP. 2023DD888925

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2023DD888925
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13 mars 2023
FR0011675362 - DD155620
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
IMPALA sas personne morale liée à jacques veyrat, censeur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : NEOEN
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : DPS
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001400GA06
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 2.1000 Euro
VOLUME : 12 782 166.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 2.1000 Euro
VOLUME : 12 782 166.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 mars 2023