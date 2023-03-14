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    NEOEN   FR0011675362

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NEOEN : Document AMF CP. 2023DD889125

14/03/2023 | 18:27
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2023DD889125

14 mars 2023

FR0011675362 - DD155636

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Axholme personne morale liée à Xavier Barbaro, président - directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEOEN

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 26.5304 Euro

VOLUME : 10 000.0000

PRIX UNITAIRE : 27.1479 Euro

VOLUME : 6 800.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 26.7803 Euro

VOLUME : 16 800.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mars 2023

COMMENTAIRES :

Cession d'actions les 13 et 14 mars 2023 afin de disposer des liquidités permettant de souscrire à l'augmentation de capital de Neoen

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Neoen SA published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2023 17:25:07 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 480 M 515 M -
Résultat net 2022 64,8 M 69,5 M -
Dette nette 2022 3 002 M 3 220 M -
PER 2022 50,1x
Rendement 2022 0,43%
Capitalisation 3 076 M 3 299 M -
VE / CA 2022 12,7x
VE / CA 2023 11,3x
Nbr Employés 288
Flottant 41,6%
Graphique NEOEN
Durée : Période :
NEOEN : Graphique analyse technique NEOEN | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NEOEN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 26,88 €
Objectif de cours Moyen 39,00 €
Ecart / Objectif Moyen 45,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Barbaro Chairman
Louis-Mathieu Perrin Chief Financial Officer
Norbert Thouvenot Chief Operating Officer
Christophe Gegout Independent Director
Helen Lee Bouygues Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEOEN-22.59%3 299
EDP RENOVÁVEIS, S.A.-2.09%21 862
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.9.85%18 950
NORTHLAND POWER INC.-9.29%6 161
ENCAVIS AG-8.71%2 915
FALCK RENEWABLES S.P.A.1.44%2 885