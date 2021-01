NEOEN : ENGIE et NEOEN présentent HORIZEO, un projet de plateforme énergétique bas carbone inédit en France

L'énergie produite par le parc photovoltaïque sera valorisée par le biais de contrats de vente d'électricité de gré à gré, c'est-à-dire en dehors des appels d'offres de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) et donc, sans recours aux dispositifs de soutien public. ENGIE et NEOEN entendent ainsi démontrer que l'énergie solaire photovoltaïque est aujourd'hui à la fois mature, fiable et suffisamment compétitive pour assurer l'approvisionnement direct d'industriels en électricité. La production locale d'une énergie renouvelable et compétitive permettra également le développement d'un électrolyseur et d'un data center alimentés en direct par le parc photovoltaïque, une première en France.

HORIZEO est un projet à la dimension inédite contribuant à l'atteinte des objectifs de transition énergétique fixés par la France. En région Nouvelle-Aquitaine, l'objectif est d'atteindre 8,5 GW de capacités de production d'énergie photovoltaïque en 2030 contre 2 GW aujourd'hui. Le projet représenterait à lui seul plus de 15% de cette ambition régionale. Ces objectifs particulièrement ambitieux, constituent de véritables défis qu'ENGIE et NEOEN sont aujourd'hui prêts à relever aux côtés des acteurs du territoire.

ENGIE et NEOEN, entreprises engagées dans la transition énergétique des territoires et leaders du secteur des énergies renouvelables, s'associent pour développer HORIZEO, un projet d'envergure de production d'énergies renouvelables, reposant sur un concept inédit de plateforme énergétique bas carbone, à Saucats, en Gironde.

Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3,6 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La société est active notamment en France, Argentine, en Australie, en Finlande, en Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Portugal, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde

ENGIE et NEOEN ont accueilli favorablement la décision prise par la CNDP, le 2 décembre 2020, d'organiser un débat public, étape qui portera la réflexion collective à une échelle cohérente avec les enjeux du projet. Cette procédure garantira une information transparente ainsi qu'une expression large du territoire concerné et du public pour aboutir au meilleur projet partagé.

s'insère au sein d'un ensemble de parcelles privées clôturées, dédiées à la production sylvicole de pins maritimes et actuellement exploitées par deux chasses privées. Les incidences sylvicoles, traitées par un ensemble de procédures réglementaires, administratives et techniques, seront soumises à autorisation environnementale, incluant notamment une autorisation de défrichement, et impliqueront des boisements compensateurs supérieurs à la surface concernée. Ces éléments feront l'objet d'échanges avec la filière sylvicole et le grand public.

