NEOEN : Mise en œuvre du programme de rachat d'actions

Paris, le 25 septembre 2020

Mise en œuvre du programme de rachat d'actions

Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale mixte du 26 mai 2020 permettant la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, le Conseil d'administration de Neoen S.A. (la "Société") a décidé le 26 mai 2020 de mettre en œuvre le programme de rachat d'actions tel que décrit dans le communiqué de presse publié par la Société le 27 mai 2020.

Il est rappelé que la Société a conclu un contrat de liquidité avec Kepler Chevreux le 30 novembre 2018, à compter du 3 décembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, conformément à la décision AMF n°2018-01 en date du 2 juillet 2018 instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité :

0 titre

500.000 euros (pouvant être porté à 1.500.000 euros).

Le Conseil d'administration réuni le 23 septembre 2020 a autorisé l'augmentation des moyens affectés au compte de liquidité comme suit :

0 titre

3.000.000 euros (pouvant être porté à 5.000.000 euros).

Ce contrat de liquidité à présent mis en œuvre en vertu de la 16ième résolution adoptée par l'assemblée générale du 26 mai 2020 a donc été modifié en conséquence.

Par ailleurs, Neoen annonce la signature ce jour avec un prestataire de service d'investissement d'un mandat pour le rachat d'un maximum de 160.000 titres sur une période allant du 28 septembre 2020 au 15 mai 2021, pour un prix maximum d'achat de 45 (quarante-cinq) euros par action.

Cette opération a pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance.

À propos de Neoen

Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La société est active notamment en Argentine, en Australie, en Finlande, en France, en Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 5 GW fin 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com

