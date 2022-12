NEOEN : TDF signe avec Neoen un Corporate Power Purchase Agreement portant sur 62 MW d'énergie solaire en France

Paris, 22 décembre 2022 Communiqué de presse TDF signe avec Neoen un Corporate Power Purchase Agreement portant sur 62 MW d'énergie solaire en France Neoen a signé un contrat de vente de 62 MW d'énergie solaire avec TDF, pour une durée de 15 ans

L'électricité sera produite par les futurs parcs solaires de Salernes (16,8 MW) et de Boussès (45,1 MW), détenus à 100% par Neoen. Ces deux parcs, dont la construction démarrera en 2023, seront respectivement mis en service en 2024 et 2025

Il s'agit du premier Corporate PPA signé en France par Neoen et par TDF. TDF achètera 100% de la production de ces deux parcs Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), leader indépendant français de la production d'énergie exclusivement renouvelable, a signé un contrat de vente d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement) de 62 MW avec TDF, opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques majeur en France métropolitaine et en Outre-Mer. Il s'agit du premier Corporate PPA signé en France par Neoen et par TDF. Selon les termes du contrat, TDF achètera à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée de 15 ans, l'électricité et les garanties d'origine qui seront produites par les centrales solaires de Salernes (16,8 MW, Var) et de Boussès (45,1 MW, Lot-et-Garonne). Pour TDF, ce Corporate PPA permettra ainsi d'alimenter en énergie verte une partie notable de la consommation électrique de ses sites de télécommunication et de diffusion audiovisuelle. Cette initiative s'inscrit dans la démarche globale menée par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et de réduction de son empreinte carbone. Les deux parcs solaires, développés par Neoen en concertation avec les élus locaux et les parties prenantes des territoires concernés, entreront en construction en 2023 pour une mise en service prévue en 2024 pour

Salernes et en 2025 pour Boussès. Leur production annuelle est estimée à près de 83 GWh. Ils sont détenus à 100% par Neoen qui en assurera l'exploitation. Par ailleurs, le parc de Boussès permettra de revaloriser un milieu forestier dégradé et malade (formation de chablis, coléoptères xylophages, attaques du fomes). Au titre de la compensation forestière, 86,2 ha d'arbres sains (dont des essences feuillues) seront plantés dans le département du Lot-et-Garonne, soit plus du double de la surface défrichée. Guillaume Decaen, Directeur du développement France de Neoen, déclare : « Nous sommes très heureux d'annoncer la signature de notre premier PPA en France et nous remercions TDF pour sa confiance. Avec près d'1,3 GW en opération ou en construction, nous étions déjà le leader indépendant en France dans les appels d'offres gouvernementaux. Forts de la taille de notre portefeuille de projets, nous abordons aujourd'hui le marché des Corporate PPA avec beaucoup d'ambition. » Olivier Huart, Président-Directeur Général de TDF, déclare : « Nous sommes fiers d'amorcer ce partenariat structurant avec Neoen, acteur français reconnu dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. L'optimisation de notre consommation d'énergie et la mise en œuvre de nouvelles sources d'approvisionnement font partie de nos priorités pour répondre à nos enjeux de réduction de notre empreinte carbone. Plus que jamais, l'urgence environnementale et le contexte de crise énergétique auxquels nous faisons face doivent conduire les acteurs industriels, comme TDF, à repenser leurs besoins et leur consommation d'énergie. Cela suppose une transformation durable de nos habitudes et de notre façon de consommer cette énergie, mais aussi de nos usages. » Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, poursuit : « La Nouvelle-Aquitaineest la première région française avec 26,6% d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. Face à la crise énergétique, j'ai souhaité faire de ce potentiel un atout pour les acteurs économiques néo- aquitains. Aussi, je me félicite que l'initiative prise par la Région Nouvelle-Aquitained'accélérer la signature de Green Corporate PPAs ou achats d'électricité renouvelable, locale, en circuit court, réponde aux engagements de Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe TDF. Et je souhaite que cette démarche innovante puisse servir d'exemple afin d'améliorer la compétitivité énergétique des entreprises et accélérer leur transition. » Xavier Barbaro, Président - Directeur Général de Neoen, conclut : « Je tiens à féliciter notre équipe pour la signature de ce premier Corporate PPA en France. Grâce à ce type de contrat, nous permettons à nos clients en France, comme dans le monde, de sécuriser dans la durée leur approvisionnement en électricité verte à un prix structurellement avantageux, ce qui constitue pour elles à la fois un facteur de compétitivité et un moyen de réduire leur empreinte carbone. La France, où l'histoire de Neoen a commencé, est un pays clé pour Neoen : nous sommes fiers d'y répondre à la demande de nos clients à la fois gouvernementaux et privés, et de prendre une part toujours plus active à la décarbonation de notre pays et de notre industrie. »