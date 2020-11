NEOEN : le FSP a cédé 0,8% du capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Fonds stratégique de participations (FSP) a lancé mardi la cession de 0,8% du capital de Neoen et détiendra environ 6,7% du capital de la société à l'issue du placement, a révélé Reuters. Introduit en Bourse il y a un peu plus de deux ans au prix de 16,50 euros par action, le producteur d'énergies renouvelables a progressé depuis lors de 179%, dont 49% depuis le début de l'année. Le FSP détenait sa participation de 7,5% du capital de Neoen depuis l'introduction en Bourse.Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) est destinée à favoriser l'investissement de long terme en actions, en prenant des participations qualifiées de " stratégiques " dans le capital de sociétés françaises. Sept compagnies d'assurances (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, SOGECAP (Société Générale Insurance), Groupama, Natixis Assurances et Suravenir) sont aujourd'hui actionnaires du FSP et siègent à son conseil d'administration.