NEOEN : le net ralentissement de l'activité au troisième trimestre pèse sur le titre

Neoen abandonne 1,4% à 47,10 euros, affecté par le net ralentissement de la croissance de son activité au troisième trimestre. Entre début juillet et fin septembre, les ventes du producteur indépendant d'énergies renouvelables ont progressé de 1% à 66,9 millions d'euros après le bond de 33% enregistré au premier semestre. La "pépite" française des énergies vertes a connu une conjoncture moins favorable sur ses trois spécialités : le solaire, l'éolien et le stockage. Le chiffre d'affaires du solaire a grimpé au troisième trimestre de 12% après +34% au premier semestre.Cette activité, qui génère la moitié du chiffre d'affaires total du groupe, a été pénalisée en Australie par des conditions d'ensoleillement défavorables et la baisse des prix de marché par rapport au troisième trimestre 2019.Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne (37% du chiffre d'affaires total) a reculé de 3% en raison des faibles ressources en vent en Europe et par la diminution du prix moyen capté sur le parc éolien de Hornsdale 3 en Australie.Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité stockage (12% chiffre d'affaires total) a chuté de 51% à 2,6 millions d'euros en raison notamment de conditions de marché défavorables en Australie pour les ventes de services réseaux (FCAS).Au troisième trimestre, la part des ventes d'énergie sur le marché a représenté 9% du chiffre d'affaires consolidé, contre 26% au premier semestre. Le groupe avait précisé à l'époque que ce niveau temporairement élevé s'expliquait par la part non-récurrente des revenus générés par l'activité de stockage en Australie au premier trimestre. Neoen a de plus bénéficié du chiffre d'affaires "early generation" des centrales de Capellaet de Hedet au premier trimestre et de ceux d'El Llano au premier semestre.Malgré un troisième trimestre atone, Neoen a confirmé son objectif d'Ebitda 2020 compris entre 270 et 285 millions d'euros (à taux de change constants), avec une marge d'Ebitda supérieure à 85%. Le consensus table sur un Ebitda de 280 millions.Le groupe rappelle que cet objectif d'Ebitda tient compte de la meilleure estimation à date du calendrier de mise en service des centrales en cours de construction ainsi que du niveau des prix de marché actuels.Neoen confirme par ailleurs son objectif de plus de 5 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2021, capacité qui sera pleinement opérationnelle fin 2022.Neoen réitère également son objectif d'Ebitda supérieur à 400 millions d'euros en 2022. Ces objectifs tiennent également compte de la meilleure estimation à date du calendrier d'exécution de ses projets. Les analystes tablent sur 432 millions.