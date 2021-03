NEOEN : Amendement Document d'enregistrement universel 2019

Neoen

PREMIER AMENDEMENT

AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

SOMMAIRE

1 PRESENTATION ............................................................................................................................................. 3 1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE ........................................................................................................... 3 1.2 DESCRIPTION DU MARCHÉ DES ENERGIES RENOUVELABLES ................................................ 4 1.3 DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GROUPE .............................................................................. 11

2 COMMENTAIRES SUR L'EXERCICE 2020 ................................................................................................. 38 2.1 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE ET DONNÉES OPÉRATIONNELLES ........ 38 2.2 PERSPECTIVES ET TENDANCES .................................................................................................. 42 2.3 ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DU RESULTAT ................................................................................ 49 2.4 FINANCEMENTS ET INVESTISSEMENTS ..................................................................................... 68 2.5 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE .......................................................................... 84 2.6 AUTRES INFORMATIONS ............................................................................................................... 85

3 FACTEURS ET GESTION DES RISQUES ................................................................................................... 86 3.1 PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES AUXQUELS LE GROUPE EST EXPOSÉ ..................... 86 3.2 ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES ............................................................................... 102

4 COMPTES CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2020 ....................................................................................... 120 4.1 COMPTES CONSOLIDES .............................................................................................................. 122 4.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES .......... 176

5 CAPITAL ET ACTIONNARIAT .................................................................................................................... 183 5.1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ ..................................................................... 183 5.2 CAPITAL ......................................................................................................................................... 185 5.3 ACTIONNARIAT ............................................................................................................................. 195 5.4 MARCHÉ DU TITRE ET RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES ............................................. 201

6 ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2019 ........................................................................................................................................ 204

7 TABLE DE CONCORDANCE ..................................................................................................................... 205

1 PRESENTATION

1.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La section 1.1.2 intitulée « Stratégie » du Document d'Enregistrement Universel 2019 est substituée par ce qui suit :

Notre vision

Le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables est la révolution économique, écologique et sociale de ce siècle.

Seuls les énergéticiens spécialisés, indépendants, implantés localement et financièrement solides, apporteront les solutions les plus durables et les plus performantes pour accomplir cette révolution.

Notre mission

Partout où nous sommes présents, penser et mettre en œuvre localement les moyens de produire durablement et à grande échelle, l'électricité renouvelable la plus compétitive.

Notre stratégie

Consolider nos positions géographiques existantes

Neoen est un acteur diversifié géographiquement, présent dans 15 pays et 3 zones géographiques (Amériques, Europe-Afrique, Australie) avec une présence sur le terrain, des bureaux dans chacun de ses pays et des équipes locales.

Le Groupe prévoit à l'avenir de croître très majoritairement dans les pays dans lesquels il est déjà implanté où il a pour ambition de développer un portefeuille équilibré entre éolien, solaire et stockage. En se renforçant dans ses géographies existantes, Neoen pourra bénéficier des ressources déjà présentes et de sa courbe d'expérience pour augmenter la taille moyenne de ses projets et leur compétitivité.

Neoen souhaite par ailleurs se développer de manière sélective dans des nouveaux pays, principalement dans la zone OCDE, qui continuera de représenter au moins 80% de sa capacité en opération ou en construction. Cette expansion géographique sera réalisée avec la même approche que celle adoptée par le Groupe depuis son introduction en Bourse, à savoir dans des pays où le solaire et l'éolien sont des énergies intrinsèquement compétitives, en s'appuyant sur des contrats libellés en devises fortes et en finançant ses projets majoritairement sous la forme d'endettement de projet sans recours auprès de prêteurs locaux et internationaux. Ces pays devront également offrir un potentiel de développement significatif permettant au Groupe de construire une position de leader.

Se positionner comme un acteur intégré solaire, éolien et stockage

Neoen est un acteur intégré, avec un mix technologique complet (solaire, éolien, stockage). Cette présence sur les trois segments, qui va de pair avec la diversification géographique, permet de diminuer l'exposition du Groupe aux aléas climatiques et de stabiliser sa production. Son approche en matière d'intégration du stockage s'inscrit dans une stratégie plus large d'intégration, dès la conception et la structuration des projets, d'éléments qui améliorent l'attractivité globale des projets. Le stockage permet alors de lisser l'intermittence du solaire et de l'éolien, tout en fournissant des services au réseau.

Vendre notre énergie via différents canaux

Au-delà des contrats de vente d'électricité auprès des contreparties publiques, notamment gouvernementales, et des distributeurs d'électricité, qui continuent d'offrir des perspectives de revenus solides pour Neoen, le Groupe prévoit de diversifier sa base de clients auprès d'acheteurs privés sous la forme de contrats de ventes d'électricité (PPA) de préférence de moyen et long terme. Il existe en effet une très forte demande de la part de ces contreparties privées, pour laquelle le Groupe est idéalement positionné grâce à son activité de stockage, son équipe dédiée d'Energy Management et ses offres de contrats de ventes d'électricité sophistiqués.

De plus, tout en continuant à se concentrer sur la sécurisation de revenus stables et à long terme par le biais de contrats de vente d'électricité, Neoen cible de manière stratégique des revenus de marché additionnels en tirant parti des prix favorables du marché, dans les pays où les marchés spot sont développés, et ce dans la limite de 20% de sa capacité installée hors stockage.

Croître principalement de façon organique

La croissance du Groupe est très majoritairement organique, lui permettant de créer de la valeur tout au long du développement des projets, de leurs structurations industrielle et financière jusqu'à leur mise en opération et au-delà.

Le groupe pourrait toutefois, comme par le passé, réaliser de manière opportuniste des opérations de croissance externe ciblées et créatrices de valeur en privilégiant notamment des actifs offrant un potentiel de repowering proche.

Conserver la majorité de nos actifs sur le long-terme

Le modèle de Neoen est, par défaut, de garder le contrôle des actifs qu'elle a développé et d'en être l'actionnaire majoritaire. Cette stratégie develop-to-own permet au Groupe d'être garant de la qualité et de la performance de ses actifs et lui offre ainsi un avantage compétitif important lors des appels d'offres. Elle lui permet également de capter la valeur à long terme des centrales tout au long de leur durée de vie et de bénéficier de leur potentiel de repowering.

Adopter une approche complémentaire de Farm-Down

Dans un souci d'optimisation de son bilan, de ses capacités financières et de sa rentabilité, le Groupe envisage dès 2021 de procéder de manière régulière mais sélective à la cession totale ou majoritaire de projets de son portefeuille sécurisé (Farm-Down). Ces cessions se feront dans une limite d'un volume de projets ne dépassant pas 20% de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé. Le Groupe prévoit, dans la mesure du possible, de maintenir une détention minoritaire au sein des projets concernés, d'en assurer la gestion administrative et opérationnelle, et de conserver des droits fonciers afférents, de manière à pouvoir prendre part à la phase de repowering ultérieure de ces projets.

Maintenir une diversité de fournisseurs

Neoen veille à ne pas dépendre d'un unique fournisseur ou sous-traitant pour ses panneaux solaires, turbines éoliennes et autres composants du système.

Soucieux d'engager une relation pérenne, le Groupe travaille avec des fournisseurs de composants majeurs ou critiques qui sont tous tiers one et respectent les normes les plus exigeantes de santé, sécurité, environnement et qualité. Quel que soit le pays dans lequel le projet se situe, Neoen travaille uniquement avec des contractants EPC de premier rang qui ne pourront être choisis qu'après un processus rigoureux de pré-sélection.

Mettre en place des financements protecteurs

Neoen se finance essentiellement par endettement au niveau des actifs et souscrit majoritairement une dette sans recours, à long terme, à taux fixe autant que possible, et dans les mêmes devises fiables que les revenus des projets, afin de préserver la stabilité de la structure du capital et, à l'avenir, de minimiser les risques connexes.

1.2

DESCRIPTION DU MARCHÉ DES ENERGIES RENOUVELABLES

La section 1.2 intitulée « Description du marché des énergies renouvelables » du chapitre 1 du Document d'Enregistrement Universel 2019 est substituée par ce qui suit :

1.2.1 UN MARCHE MONDIAL DES ENERGIES

RENOUVELABLES EN FORTE CROISSANCE

La croissance des énergies renouvelables est tirée par une augmentation sous-jacente des besoins en énergie toutes sources confondues, couplée à une volonté de plus en plus marquée d'alimenter l'outil de production et les populations en énergie verte et à des prix compétitifs.

Dans son dernier World Energy Outlook (2020), l'Agence international de l'énergie (IEA) estime que les capacités de production d'énergie, toutes sources confondues, devraient passer de 7,5 TW en 2019 à 13,4 TW en 2040, soit