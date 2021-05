NEOEN : Chiffre d'affaires T1 2021

Paris, le 11 mai 2021 Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 Le chiffre d'affaires a atteint 80,2 M€, en baisse de 16% par rapport au premier trimestre 2020 qui avait notamment bénéficié de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie

La production d'électricité s'est établie à 1 256 GWh, en progression de 13% sur un an

Le portefeuille sécurisé 1 ressort à plus de 5,2 GW à fin mars 2021

Le total du portefeuille s'élève à 12,7 GW, contre 12 GW à fin 2020

Le Groupe confirme ses objectifs pour 2021 :

un EBITDA 2 compris entre 295 et 325 M€, avec une marge d'EBITDA 3 d'environ 80% une capacité en opération ou en construction de plus de 5 GW en fin d'exercice

Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, annonce un chiffre d'affaires non audité de 80,2 millions d'euros au premier trimestre 2021, en recul de 16% par rapport au premier trimestre 2020. A taux de change constants, il a diminué de 17%. Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, déclare : « Comme anticipé, notre chiffre d'affaires du premier trimestre ressort en baisse compte tenu des revenus exceptionnels que notre activité de stockage avait enregistrés en Australie au premier trimestre 2020. La production d'électricité a augmenté de 13% reflétant la progression régulière de nos capacités en opération. Le premier trimestre aura par ailleurs été l'occasion pour Neoen d'annoncer sa nouvelle trajectoire 2025, en particulier notre objectif de plus de 10 GW en opération ou en construction à cet horizon. Nous sommes également très fiers du succès de notre augmentation de capital de 600 millions d'euros, marquée à la fois par le soutien de nos actionnaires historiques et par l'arrivée de nouveaux actionnaires dans notre capital. Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont nous permettre de financer le premier cycle de notre plan d'investissement pour la période 2021-2025.Nous réitérons aujourd'hui l'ensemble de nos objectifs pour l'année 2021 et à moyen terme.» Actifs en opération, en construction ou projets awarded L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants. Il exclut donc les activités non poursuivies. Comme annoncé lors du Capital Markets Day du 11 mars 2021, l'EBITDA, à compter de l'année 2021 :

- exclut la charge résultant de l'application de la norme IFRS 2, dont les impacts en 2020 et en 2019 se sont respectivement élevés à (1,8) million d'euros et à (1,4) millions d'euros; inclut les produits nets de cessions d'actifs effectuées dans le cadre de l'activité de Farm-Down En conséquence, l'EBITDA tel que nouvellement défini se serait établi à 272,2 millions d'euros en 2020 et 217,5 millions d'euros en 2019. 3 La marge d'EBITDA correspond au ratio EBITDA / chiffre d'affaires. 1

Eléments opérationnels 31 mars 31 décembre Var. 2021 2020 (1) (1) Actifs en opération (MW) 2 625 2 615 +10 (1) Capacité brute intégrant les participations dans des projets où Neoen est minoritaire : Cestas (228 MWc) et Seixal (8,8 MWc) Après avoir mis en opération la centrale solaire de Levroux (9,7 MWc) en France au premier trimestre 2021, Neoen dispose d'une capacité en opération de 2 625 MW au 31 mars 2021, contre 2 615 MW au 31 décembre 2020. T1 2021 T1 2020 Var. % Production (GWh) 1 256 1 110 +13% La production d'électricité a atteint 1 256 GWh au premier trimestre 2021, en hausse de 13% par rapport au premier trimestre 2020. Neoen a bénéficié de la contribution des actifs mis en opération depuis le premier trimestre 2020, notamment la centrale solaire d'El Llano au Mexique, celle de Capella au Salvador et de plusieurs centrales solaires et éoliennes en France. De plus, le parc éolien de Bulgana en Australie (214 MW, dont 20 MW / 34 MWh de stockage), qui avait commencé à injecter graduellement de l'électricité sur le réseau depuis la fin du premier semestre 2020, a continué à opérer à capacité limitée au premier trimestre 2021. Le taux de disponibilité moyen des actifs solaires s'est élevé à 94,0% contre 98,4% au premier trimestre 2020. Cette baisse s'explique principalement par l'audit et la reconfiguration d'onduleurs qui ont affecté la disponibilité de la centrale d'El Llano au Mexique pendant les trois premiers mois de l'année et qui devraient être achevés au deuxième trimestre 2021. En excluant cette centrale, le taux de disponibilité moyen des actifs solaires du Groupe se serait établi à 98,6% au premier trimestre 2021. Le taux de disponibilité moyen des actifs éoliens est quant à lui ressorti en légère baisse à 97,3% contre 99,2% au premier trimestre 2020. Le facteur de charge moyen des actifs solaires s'est élevé à 21,7% contre 17,5% au premier trimestre 2020 qui avait été pénalisé par des conditions d'ensoleillement défavorables en Australie, ainsi que par la moindre disponibilité temporaire d'un actif solaire australien. Le facteur de charge moyen des actifs éoliens s'est établi à 34,9% au premier trimestre 2021 contre 41,0% au premier trimestre 2020. Cette évolution reflète essentiellement un retour à des conditions de vent normales en Europe alors que celles-ci avaient été excellentes au premier trimestre 2020. 2

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 T1 2021 T1 2020 Var. Chiffre d'affaires (M€)(1) Solaire 38,0 38,2 0% Eolien 36,7 35,8 +3% Stockage 5,3 21,6 -75% Autre(2) 0,2 0,2 +17% Chiffre d'affaires consolidé 80,2 95,8 -16% Dont ventes d'énergie sous contrat 63,8 60,4 +6% Dont ventes d'énergie sur les marchés 14,7 34,4 -57% Dont autres produits(3) 1,7 0,9 n/a Données financières non auditées Correspondant au segment Développement et investissement Les autres produits correspondent principalement à l'activité de développement et à des prestations de services auprès de tiers Le chiffre d'affaires consolidé de Neoen s'est élevé à 80,2 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 16% par rapport au premier trimestre 2020. A taux de change constants4, il a reculé de 17%. Cette diminution s'explique principalement par une base de comparaison élevée au premier trimestre 2020 liée à l'activité de stockage en Australie qui avait bénéficié de conditions spécifiques et non récurrentes ainsi qu'à l'activité éolienne en Europe qui avait profité d'excellentes ressources en vent. Le chiffre d'affaires de l'activité solaire est stable par rapport au premier trimestre 2020. La contribution des centrales mises en service au cours de l'année 2020, principalement El Llano au Mexique, a compensé la baisse des prix de marché par rapport au premier trimestre 2020, notamment en Australie, ainsi que la diminution du prix moyen capté par la centrale de Capella au Salvador au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020. Celle-ci avait en effet bénéficié de la vente d'énergie à court terme jusqu'à l'entrée en vigueur de son contrat d'achat à long terme fin mars 2020. La contribution de l'activité solaire au chiffre d'affaires consolidé de Neoen s'est élevée à 47% au premier trimestre 2021, contre 40% au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne a augmenté de 3% par rapport au premier trimestre 2020. Cette croissance s'explique par la contribution des capacités entrées en opération en Finlande et en France au cours de l'année 2020 ainsi que par le chiffre d'affaires « early generation » enregistré par la centrale australienne de Bulgana. La progression du chiffre d'affaires a en revanche été pénalisée par un effet de comparaison défavorable, les ressources en vent en Europe ayant retrouvé un niveau normal alors qu'elles avaient été excellentes au premier trimestre 2020. L'activité éolienne a contribué à hauteur de 46% au chiffre d'affaires consolidé de Neoen au premier trimestre 2021 (contre 37% au premier trimestre 2020). Le chiffre d'affaires de l'activité stockage est passé de 21,6 millions d'euros au premier trimestre 2020 à 5,3 millions d'euros au premier trimestre 2021. Cette très forte diminution est essentiellement liée au fort revenu non récurrent enregistré au premier trimestre 2020 par la batterie HPR suite à la coupure d'une ligne d'interconnexion entre l'Etat de South Australia et celui de Victoria consécutive à une tornade. Le chiffre d'affaires de l'activité stockage du premier trimestre 2021 a également été pénalisé par des conditions de marché moins favorables en Australie pour les ventes de services réseaux (FCAS), la baisse de la demande 4 Sur la base du taux de change moyen du premier trimestre 2020 3

d'électricité au cours de la période ayant entraîné une moindre sollicitation du réseau. L'activité de stockage a représenté 7% du chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2021 contre 23% au premier trimestre 2020. Au premier trimestre 2021, la part des ventes d'énergie sur le marché a atteint 18% du chiffre d'affaires consolidé comparé à 37% au premier trimestre 2020, un niveau qui était temporairement élevé en raison de la part non-récurrente des revenus générés par l'activité de stockage en Australie, et des chiffres d'affaires « early generation » des centrales solaires de Capella au Salvador et El Llano au Mexique et du parc éolien d'Hedet en Finlande. Portefeuille à fin mars 2021 : 12,7 GW En MW 31 mars 31 décembre var. 2021 2020 Actifs en operation 2 625 2 615 +10 Actifs en construction 1 520 1 436 +84 Sous-total actifs en opération ou en construction 4 145 4 051 +94 Projets awarded 1 087 1 107 -20 Total des MW secured portfolio 5 232 5 158 +74 Projets tender ready 2 024 1 508 +516 Projets advanced development 5 404 5 366 +39 Total des MW advanced pipeline 7 428 6 874 +554 Total portefeuille 12 660 12 033 +628 Projets early stage > 4 GW > 4 GW Les capacités en opération ou en construction s'élèvent à 4 145 MW à fin mars 2021 contre 4 051 MW à fin décembre 2020. Au cours du premier trimestre 2021, Neoen a lancé la construction de 94 MW en France : un parc éolien de 40 MW et quatre centrales solaires représentant une capacité totale de 54 MWc. Le portefeuille sécurisé atteint plus de 5,2 GW au 31 mars 2021. Au premier trimestre 2021, Neoen a remporté 73,6 MWc de projets solaires lors de l'appel d'offres CRE 4.9. La future centrale solaire au sol de Loirecopark (39 MWc), située dans le département de la Sarthe, compte parmi les cinq projets lauréats de cet appel d'offres. Elle sera l'une des plus grandes centrales de Neoen en France et sa mise en service est prévue à la fin de l'année 2022. Les quatre autres projets se situent dans les départements de la Haute- Vienne, de l'Ain et du Calvados. Leur mise en service s'échelonnera entre la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Le total du portefeuille ressort à 12,7 GW à fin mars 2021 contre 12,0 GW à fin décembre 2020 confirmant la capacité de Neoen à continuer d'enrichir son pipeline de projets avancés. Evénements du premier trimestre 2021 Neoen sécurise le financement de la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie Le 25 février 2021, Neoen a annoncé avoir finalisé le financement de la « Victorian Big Battery », qui sera l'une des plus puissantes batteries au monde avec une capacité de 300 MW / 450 MWh. Ce financement a été conclu trois mois seulement après l'obtention par le Groupe d'un contrat de services réseau de 250 MW avec l'Australian Energy Market Operator (AEMO). Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et par un prêt accordé sous la forme d'une dette senior de 160 millions de dollars australiens par 4

la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) pour le compte du gouvernement fédéral australien. La batterie, actuellement en cours de construction, doit être mise en service avant le début du prochain été australien. Neoen annonce sa feuille de route stratégique 2025 Lors de son Capital Markets Day du 11 mars 2021, Neoen a annoncé son ambition de viser une capacité en opération ou en construction de plus de 10 GW à fin 2025 et d'atteindre progressivement un rythme de gains de nouveaux projets d'au moins 2 GW par an à compter de 2025. Pour atteindre ces objectifs, Neoen capitalisera avant tout sur les pays dans lesquels il est déjà présent et leader, et qui disposent toujours d'un très grand potentiel de développement. Cette ambition est également portée par la capacité de Neoen à proposer à des clients gouvernementaux et corporate des projets compétitifs et à forte valeur ajoutée, en s'appuyant notamment sur son expertise en matière de stockage et d'energy management. Neoen estime le montant des investissements correspondant à l'atteinte de l'objectif de 10 GW à environ 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025. Evénements récents Neoen lève avec succès 600 millions d'euros via une augmentation de capital Le 7 avril 2021, Neoen a annoncé le succès d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 600 millions d'euros. Cette opération, à laquelle les principaux actionnaires de la société (Impala, FSP et Bpifrance) ont largement participé, a été amplement sursouscrite. Le produit net de l'émission contribuera au financement de la première partie du plan d'investissement présenté par Neoen dans le cadre de sa feuille de route stratégique, ce premier cycle d'investissement allant au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Neoen sécurise auprès de MEAG le financement du plus grand parc éolien de Finlande (404 MW) Le 8 avril 2021, le Groupe a annoncé avoir finalisé le financement de Mutkalampi, parc éolien de 404 MW, qui sera le plus grand parc éolien de Finlande. La majorité de l'électricité produite par ce parc sera vendue Google, Heineken, Nobian (anciennement Nouryon), Philips et Signify, via cinq corporate PPA de 10 ans, pour un total de 251 MW. Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen, qui détient 100% du projet, et par une dette senior sans recours de 290 millions d'euros accordée par la société de gestion d'actifs allemande MEAG, filiale du groupe Munich Re. Une facilité de financement de TVA sera apportée par la banque suédoise SEB pour un montant de 38 millions d'euros. L'investissement total dans ce parc éolien est estimé à 478 millions d'euros hors coûts de financement. Neoen se place dans le top 2% des sociétés évaluées par V.E (ex Vigeo Eiris) Le 28 avril 2021, Neoen a annoncé avoir obtenu la note de 64/100 décernée par l'agence V.E (ex Vigeo Eiris), pour son engagement et sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). Le classement place Neoen dans le top 2% des sociétés internationales évaluées (soit près de 5 000 entreprises). Neoen fait évaluer sa politique et ses résultats en matière d'ESG depuis 2018 par la société V.E, agence de notation dédiée à l'évaluation des pratiques ESG des entreprises. L'évaluation porte sur 21 critères regroupés en 6 thèmes : Environnement, Capital humain, Droits de l'Homme, Engagement sociétal, Éthique des affaires et Gouvernance. 5

