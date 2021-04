NEOEN : a levé 600 millions d'euros, la demande était au rendez-vous

Ce matin, Neoen a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 600 millions d'euros. Elle marque une étape importante pour la réalisation de son plan de développement, a indiqué le producteur d'énergies renouvelables. L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 21,4 millions de nouvelles actions.



La demande totale a atteint 37,35 millions de nouvelles actions, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%.



A l'issue de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65%2du capital.



Le produit de l'augmentation de capital permet à Neoen de financer le premier cycle d'investissement de son plan de développement visant à atteindre 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025.



Xavier Barbaro, président –directeur général de Neoen déclare: "Nous sommes fiers du succès de cette opération, marquée à la fois par le soutien de nos actionnaires historiques, en particulier Impala, FSP et Bpifrance, et par l'arrivée de nouveaux actionnaires dans notre capital. Nous remercions l'ensemble de ces investisseurs pour leur confiance, et nous nous réjouissons d'écrire avec eux un nouveau chapitre de notre histoire : cette augmentation de capital nous permet de financer la première partie de notre plan d'investissement, et nous rapproche de notre objectif de 10 GW à fin 2025. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape décisive et renforçons notre position d'acteur majeur des énergies renouvelables, parmi les plus dynamiques au monde, reconnu pour sa forte croissance, sa discipline financière, sa capacité d'innovation ainsi que son exemplarité environnementale et sociale."