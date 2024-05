Paris, le 14 mai 2024 Assemblée générale mixte du 14 mai 2024 : compte-rendu synthétique, paiement du dividende en actions et résultat des votes Compte-rendu synthétique L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen S.A. (« Neoen » ou la Société ») s'est tenue le 14 mai 2024 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Xavier Barbaro, président - directeur général. Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ainsi que par correspondance ou en donnant pouvoir au président par voie postale. Il était également possible de voter en séance pour les actionnaires présents. Les vingt-six résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées. Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2023 ainsi que le versement d'un dividende. De même, les différentes résolutions relatives aux éléments de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux (say on pay ex ante et ex post) ont toutes été adoptées. Ils ont également adopté la résolution portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Simon Veyrat et du Fonds Stratégique de Participations, pour une durée de quatre ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. La résolution relative au programme de rachat d'actions a elle aussi été adoptée. Le descriptif du programme de rachat d'actions tel qu'approuvé par les actionnaires fait l'objet d'un communiqué de presse distinct également publié ce jour. Enfin, l'ensemble des résolutions relatives aux délégations et autorisations financières ont été adoptées. Paiement du dividende en actions Les actionnaires ont adopté la troisième résolution relative, notamment, au versement d'un dividende d'un montant brut de 0,15 euro par action et la quatrième résolution relative à l'option pour le paiement de la totalité du dividende en numéraire ou en actions. Chaque actionnaire peut ainsi opter pour le paiement du dividende en actions, et ainsi recevoir, selon son choix, soit 100% du dividende en numéraire, soit 100% du dividende en actions ordinaires nouvelles. La période d'exercice de l'option de paiement en actions sera ouverte du 22 mai 2024 au 5 juin 2024 inclus, étant précisé qu'il appartient à chaque actionnaire, le cas échéant, de vérifier auprès de l'intermédiaire financier habilité concerné la date limite (antérieure au 5 juin 2024) que celui-ci pourrait retenir pour des raisons internes d'ordre technique. La date de détachement du dividende est fixée au 20 mai 2024 et le dividende sera payé, en numéraire ou en actions, le 11 juin 2024. Modalités du paiement du dividende Pour exercer cette option, les actionnaires pourront adresser leur demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. Les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option au plus tard le 5 juin 2024 inclus (ou, le cas échéant, à une date antérieure selon les éventuelles contraintes 1

techniques de l'intermédiaire financier habilité concerné) percevront leur dividende intégralement en numéraire. Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 26,48 euros. Ce prix correspond 90 % de la moyenne des cours de clôture cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de l'assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 232-19 du Code de commerce. Si le montant du dividende net pour lequel l'actionnaire a exercé l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, il pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces. Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 861 720 actions représentant environ 0,563% du nombre total d'actions ayant droit de vote au 9 mai 2024. Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes. L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0011675362) interviendra le 11 juin 2024, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Impala, actionnaire de référence de la Société, a annoncé son intention d'opter pour le paiement de son dividende en actions. Avertissement Le présent communiqué constitue le document d'information requis en vertu de l'article 1, paragraphes 4 (h) et 5 (g) du chapitre I du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017. Il ne constitue pas une offre de titres financiers soumise à l'approbation d'un prospectus. Ce communiqué et tout autre document relatif au paiement du dividende en actions ne pourra être diffusé hors de France qu'en conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de titres financiers dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable localement. L'option de recevoir le paiement du dividende au titre de l'exercice 2023 en actions est ainsi ouverte à tous les actionnaires de la Société, à l'exception de ceux des actionnaires résidant de tout pays pour lesquels une telle option nécessiterait l'enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités boursières locales ; les actionnaires résidant hors de France doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les actionnaires doivent s'informer par eux-mêmes des conditions et conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles de s'appliquer en vertu de la loi locale. Pour les aspects fiscaux liés au paiement du dividende en actions, les actionnaires sont invités à étudier leur situation particulière avec leur conseil fiscal habituel. Lorsqu'ils décident d'opter ou non pour un versement du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques associés à un investissement en actions. Pour toute information complémentaire relative à la Société et les risques afférents au groupe Neoen, se référer notamment au Chapitre 3 « Facteurs et gestion des risques » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de la Société (disponible sur le site internet www.neoen.com). Par ailleurs, conformément à l'article 10 des statuts de Neoen, il est rappelé que toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou indirectement, une fraction égale ou supérieure à un pour cent (1%) du capital social ou des droits de vote de Neoen, ou tout multiple de ce pourcentage, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires et jusqu'à 50% du capital ou des droits de votes, doit informer Neoen du nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède ainsi que des valeurs 2

mobilières donnant accès au capital et aux droits de vote qui y sont potentiellement attachés au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au siège social (direction générale) au plus tard à la clôture du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement de seuil. ∙ Résultat des votes Nombre d'actions et de droits de vote et quorum : AGO AGE Nombre total d'actions composant le capital social 152 207 004 152 207 004 Nombre total de droits de vote 152 014 029 152 014 029 Nombre d'actionnaires ayant voté en séance, par 1 779 1 778 correspondance ou ayant donné pouvoir Nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté en 133 173 568 133 173 268 séance, par correspondance ou ayant donné pouvoir Nombre de droits de vote des actionnaires ayant voté en 133 173 568 133 173 268 séance, par correspondance ou ayant donné pouvoir Quorum 87,61% 87,61% Détail des votes résolution par résolution (les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité) : Voix exprimées1 Voix non exprimées2 Votes « pour » Votes « contre » Absentions Résolutions Résultat Nombre de voix Nombre de voix Nombre de voix % % De la compétence de l'assemblée générale ordinaire Première résolution Approbation des comptes 132 937 417 215 223 sociaux de l'exercice 2023 et Adoptée 20 928 approbation des dépenses et 99,838% 0,162% charges non déductibles fiscalement Deuxième résolution Adoptée 132 937 739 215 223 20 606 Approbation des comptes 99,838% 0,162% consolidés de l'exercice 2023 Troisième résolution 133 030 337 137 862 Affectation du résultat de Adoptée 5 369 l'exercice et fixation du 99,896% 0,104% dividende Quatrième résolution 132 900 840 268 410 Option pour le paiement du Adoptée 4 318 dividende en numéraire ou 99,798% 0,202% en actions Chaque action donne droit à une voix. Aucun vote blanc ou nul n'a été émis. 3

Voix exprimées1 Voix non exprimées2 Votes « pour » Votes « contre » Absentions Résolutions Résultat Nombre de voix Nombre de voix Nombre de voix % % Cinquième résolution 128 680 696 3 160 653 Renouvellement du mandat Adoptée 1 332 219 de commissaire aux comptes 97,603% 2,397% titulaire de RSM Paris Sixième résolution 118 758 474 14 399 865 Renouvellement du mandat Adoptée 15 229 d'administrateur de Monsieur 89,186% 10,814% Simon Veyrat Septième résolution 129 514 730 3 633 848 Renouvellement du mandat Adoptée 24 990 d'administrateur du Fonds 97,271% 2,729% Stratégique de Participations Huitième résolution 133 085 671 73 049 Somme fixe annuelle à Adoptée 14 848 allouer aux membres du 99,945% 0,055% Conseil d'administration Neuvième résolution Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22- Adoptée 120 863 293 12 294 854 15 421 10-9 I du Code de commerce 90,767% 9,233% figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (say on pay ex post global) Dixième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les Adoptée 124 937 608 8 206 850 29 110 avantages de toute nature 93,836% 6,164% versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Barbaro, président - directeur général Onzième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 123 191 289 9 952 797 avantages de toute nature Adoptée 29 482 versés au cours de l'exercice 92,525% 7,475% 2023, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Romain Desrousseaux, directeur général délégué (vote consultatif) Douzième résolution Approbation de la politique Adoptée 133 082 300 73 872 17 396 de rémunération applicable 99,945% 0,055% aux membres du Conseil d'administration 4

Voix exprimées1 Voix non exprimées2 Votes « pour » Votes « contre » Absentions Résolutions Résultat Nombre de voix Nombre de voix Nombre de voix % % Treizième résolution Approbation de la politique Adoptée 121 187 420 11 966 957 19 191 de rémunération applicable 91,013% 8,987% au président - directeur général Quatorzième résolution 98 705 551 34 448 775 Approbation de la politique Adoptée 19 242 de rémunération applicable 74,129% 25,871% au directeur général délégué Quinzième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à Adoptée 126 552 514 18 355 6 602 699 l'effet d'opérer sur les actions 99,985% 0,015% de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22- 10-62 du Code de commerce De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire Seizième résolution Autorisation à donner au 125 475 929 1 096 744 Conseil d'administration à Adoptée 6 600 595 l'effet de réduire le capital 99,134% 0,866% social par annulation des actions auto-détenues Dix-septième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission Adoptée 98 539 380 28 033 020 6 600 868 d'actions ordinaires et/ou de 77,852% 22,148% valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription 5

Voix exprimées1 Voix non exprimées2 Votes « pour » Votes « contre » Absentions Résolutions Résultat Nombre de voix Nombre de voix Nombre de voix % % Dix-huitième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 90 165 152 36 410 319 immédiatement ou à terme Adoptée 6 597 797 et/ou à des titres de créance, 71,234% 28,766% avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange Dix-neuvième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de 90 408 110 35 987 818 valeurs mobilières donnant Adoptée 6 777 340 accès au capital 71,528% 28,472% immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier Vingtième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de Adoptée 132 731 224 431 090 10 954 valeurs mobilières donnant 99,676% 0,324% accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux collaborateurs du groupe à l'étranger 6

Voix exprimées1 Voix non exprimées2 Votes « pour » Votes « contre » Absentions Résolutions Résultat Nombre de voix Nombre de voix Nombre de voix % % Vingt-et-unième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre Adoptée 89 747 659 36 825 400 6 600 209 de titres à émettre en cas 70,906% 29,094% d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Vingt-deuxième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès Adoptée 96 304 931 30 266 496 6 601 841 immédiatement ou à terme 76,087% 23,913% au capital de la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Vingt-troisième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil 129 872 872 3 289 894 d'administration à l'effet de Adoptée 10 502 décider l'augmentation de 97,529% 2,471% capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant Adoptée 132 741 816 419 867 11 585 accès au capital 99,685% 0,315% immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 7