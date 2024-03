NEOEN

Société anonyme

au capital de 229 340 996 euros

Siège social : 22 rue Bayard, 75008 Paris

508 320 017 RCS PARIS

(la « Société »)

Avis aux titulaires d'options de souscription d'actions

(Termes ajustés des plans d'options et reprise de la faculté d'exercice)

Les titulaires d'options de souscription d'actions dont l'exercice a été suspendu par décision du Conseil d'administration de la Société du 28 février 2023, à compter du 15 mars 2023 pour une période maximale de trois mois, c'est-à-dire les options attribuées dans le cadre des plans du 30 mai 2018 et du 5 juillet 2018 (les « Options » et les « Plans d'Options »), sont informés de la réalisation, prévue le 29 mars 2023, de l'augmentation decapital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription,pour un montant total de 750 403 588,40 euros(primed'émission incluse) par émission de 36 694 552 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2 euros chacune, toutes intégralement libérées lors de leur souscription au prix d'émission unitaire de 20,45 euros (l'« Augmentation de Capital »), dont la période de souscription a été ouverte du 10 mars 2023 au 22 mars 2023 inclus, et dont le lancement a été décidé par le président - directeur général par unedécision du 6 mars 2023,prise sur la subdélégation conférée par le Conseil d'administration, lui-même agissant conformément à l'article L. 22-10-49 du Code de commerce et en vertu de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale de la Société tenue le 25 mai 2022.

Il est précisé que les modalités relatives à l'Augmentation de Capital susvisée sont présentées dans un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 6 mars 2023 sous le numéro 23-062, constitué du document d'enregistrement universel de la Société, déposé auprès de l'AMF le 31 mars 2022 sous le numéro D. 22-0224, de l'amendement audit document d'enregistrement universel de la Société, déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2023 sous le numéro D. 22-0224-A01 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

Par décision du 27 mars 2023, le président - directeur général a procédé, sur délégation du Conseil d'administration, et comme annoncé dans le bulletin n°29 publié au Bulletin des annonces légales obligatoires en date du 8 mars 2023, à l'ajustement des droits des titulairesdes Options afin de préserver leurs droits conformément aux dispositions légales applicables et aux stipulations des Plans d'Options, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital et avec effet à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital prévue le 29 mars 2023.

En conséquence de la réalisation de l'Augmentation de Capital, et conformément aux dispositions légales applicables (notamment, les articles L. 225-181, R. 225-137 et R. 228-91 du Codede commerce) et aux stipulations des Plans d'Options, les nouvelles bases d'exercice des Options sont désormais les suivantes, avec effet à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital prévue le 29 mars 2023 :