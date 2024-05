Neoen : A suivre aujourd'hui

Le gestionnaire alternatif d'actifs Brookfield annnocé être entré en négociations exclusives avec Impala, le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT, Cartusiai et Xavier Barbaro et d’autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53,32% des actions Neoen existantes au prix de 39,85 euros par action. Le prix d'acquisition représente une prime de 26,9% par rapport au dernier cours de clôture. L'offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions.



Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du bloc, Brookfield déposerait une offre publique d'achat obligatoire en numéraire pour toutes les actions restantes et les obligations convertibles (Oceanes) en circulation de Neoen, avec l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire. Elle se ferait au même prix de 39,85 euros par actionx que pour l'acquisition du bloc.



Le conseil d'administration de Neoen a accueilli favorablement et à l'unanimité la proposition de Brookfield et a nommé Finexsi en tant qu'expert indépendant auprès du conseil d'administration de Neoen. Le conseil d'administration considère la proposition de Brookfield comme une opportunité de renforcer le développement et la croissance de Neoen sur le long terme.



Brookfield envisage l'investissement dans Neoen comme l'opportunité d'accélérer le développement du portefeuille d'actifs diversifiés de grande qualité de Neoen, dans un contexte d'accélération de la demande d'énergie propre.



Les autorisations réglementaires devraient être obtenues d'ici le quatrième trimestre 2024 et l'offre publique d'achat devrait être lancée au premier trimestre 2025. L'opération serait soumise aux autorisations réglementaires habituelles, en matière de concurrence et d'investissements étrangers.