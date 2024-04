TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes sociaux de l'exercice 2023 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, lesquels font apparaître un bénéfice net de 137 365 277,82 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 134 843,92 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l'exercice 2023 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, lesquels font apparaître un bénéfice part du groupe de 150 185 648,45 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et

résumées dans ces rapports.

Troisième résolution - Affectation du résultat de l'exerciceet fixation du dividende

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvés par la présente assemblée font ressortir un bénéfice net de l'exercice de

137 365 277,82 euros :

décide de prélever sur ce bénéfice, conformément aux dispositions légales applicables, et d'affecter à la réserve légale, un montant égal à 6 868 263,89 euros ;

à la réserve légale, un montant égal à 6 868 263,89 euros ; constate que le solde du bénéfice de l'exercice 2023 est de 130 497 013,93 euros ; et

2023 est de 130 497 013,93 euros ; et décide d'affecter le bénéficedistribuable,soit la sommede 130 497 013,93 euros de la manière suivante :

distribuer la somme globale de 22 818 367,35 euros à titre de dividendes ; affecter un montant égal à 107 678 646,58 euros au compte « autres réserves » qui est ainsi porté à 210 671 488,99 euros.



L'assemblée générale constate que le dividende brut revenant à chaque action ouvrant droit au dividende est fixé à 0,15 euro (avant application (i) du prélèvement forfaitaire non libératoire le cas échéant applicable et prévu à l'article 117 quater du Code général des impôts, et (ii) des prélèvements sociaux le cas échéant dus et également prélevés à la source).