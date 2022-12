Neoen : Barclays relève sa recommandation à Surpondérer

L'analyste Barclays modifie sa recommandation sur Neoen de Pondération en Ligne à Surpondérer avec un objectif de cours relevé à 47 euros . " Les projets de stockage soutiennent la croissance des bénéfices, et nous prévoyons que l'EBITDA de 2022 dépassera les prévisions. Neoen a revu à la hausse ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année à deux reprises cette année, en partie grâce à une contribution plus importante que prévue des projets de stockage", explique Barclays.En outre, d'après ses estimations, Barclays souligne que la rentabilité du segment Storages de Neoen. L'analyste s'attend à que ce segment continue à surperformer, raison pour laquelle il a revu à la hausse sa prévision d'Ebitda du producteur français d'énergies renouvelables pour 2022 : 419 millions d'euros par rapport aux prévisions de la société de 390-410 millions d'euros et y compris 16 millions d'euros de gains de cession d'actifs.