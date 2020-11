Neoen : Bpifrance cède environ 0,8% du capital

Bpifrance, via le Fonds ETI 2020 (FPCI), annonce la cession d'une partie de ses actions Neoen, représentant 684 158 actions, soit environ 0,80% du capital de la Société pour un montant d'environ 31,9 millions d'euros. Cette opération est réalisée dans le cadre d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés par construction accélérée d'un livre d'ordres.



A l'issue de cette opération, Bpifrance détient environ 5% du capital et des droits de vote de la Société.



Bpifrance s'est engagé auprès des Teneurs de Livre Associés à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pour une période expirant 90 jours après la date de règlement-livraison du Placement.



