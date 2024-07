Rectificatif à D&I 224C1024 du 25 juin 2024 : il est précisé qu'au résultat des opérations effectuées le 24 juin 2024, l'EPIC Bpifrance détenait, par l'intermédiaire de la société Bpifrance, 6 674 470 actions et droits de vote NEOEN (et non 0 action et droit de vote comme indiqué par erreur).

