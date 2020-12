Neoen : Impala franchit les 50% du capital et des votes

La société Impala a déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en hausse, le 21 décembre 2020, par suite de sa mise en concert avec la ' famille Barbaro ', les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Neoen et détenir en l'espèce 51,59% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion, en date du 21 décembre 2020, d'un pacte d'actionnaires concertant entre les sociétés Impala et Carthusiane (une SAS contrôlée par Xavier Barbaro et sa famille).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.