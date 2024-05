NEOEN : Oddo BHF ajuste son conseil, relève sa cible

Neoen a annoncé que son principal actionnaire Impala était entré en négociation exclusives avec Brookfield, ainsi qu'avec le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT, Cartusia et Xavier Barbaro et d'autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53.32% des actions Neoen existantes au prix de 39.85 E par action.



Oddo BHF, indique que l'offre de Brookfield implique une valorisation de 6.1 MdsE pour 100 % des actions.



'Même si cette cession par Impala intervient un peu plus tôt que ce que nous pensions (nous avions tablé sur une sortie d'Impala à partir de 2026), elle va permettre au groupe de trouver les ressources financières pour poursuivre son développement à un rythme accéléré', analyse le broker.



Dans ce contexte, Oddo BHF modifie sa recommandation, passant de 'Surperformance' à 'Apporter à l'offre', dès que celle-ci sera lancée.



En outre, l'analyste relève son objectif de cours de 35.5 à 39.9 euros sur le titre.





