NEOEN : Stifel dégrade son conseil et relève sa cible

Le 31 mai 2024 à 15:14 Partager

Stifel dégrade son conseil sur le titre Neoen, passant de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours relevé de 35 à 39,85 euros.



L'analyste rapporte que Brookfield et Temasek se sont associés pour prendre le contrôle de Neoen en acquérant 53,32 % du capital du groupe et qu'ils souhaitent ensuite retirer la société de la cote à un prix de 39,85 E/action, valorisant Neoen à environ 18 fois l'EBITDA 2024.



'Nous conseillons aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre', indique Stifel qui identifie 'un alignement d'intérêts favorable pour tous les actionnaires', l'offre présentant une prime de 95% par rapport au prix de souscription de 20,45 E de la dernière augmentation de capital en mars.



'Nous recommandons de cristalliser la valeur et de réinvestir les bénéfices dans le secteur, car nous nous attendons à ce que la thématique des fusions et acquisitions se poursuive tout au long de l'année', conclut le broker.





