Neoen a bouclé le financement du futur plus grand parc éolien de Finlande

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé jeudi avoir finalisé le financement du parc éolien de Mutkalampi, le futur plus grand parc éolien de Finlande avec une puissance de 404 mégawatts.

L'investissement total dans ce parc, qui sera également le plus grand actif éolien de Neoen au monde, est estimé à 478 millions d'euros hors coûts de financement, a indiqué la société.

"Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et par une dette senior sans recours de 290 millions d'euros accordée par la société de gestion d'actifs allemande MEAG, filiale du groupe Munich Re, intervenant pour le compte de compagnies d'assurance primaire d'ERGO, d'investisseurs institutionnels via MEAG et de plusieurs fonds d'investissement gérés par MEAG", a expliqué Neoen.

Le démarrage de la production d'énergie s'effectuera en deux phases, l'une étant prévue à la fin 2022 et la seconde au troisième trimestre 2023, a également indiqué la société.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

April 08, 2021 02:32 ET (06:32 GMT)