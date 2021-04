Neoen a levé 600 millions d'euros au moyen de son augmentation de capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 600 millions d'euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement.

"L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 21.393.678 actions nouvelles, représentant un montant final brut (prime d'émission incluse) d'environ 600 millions d'euros", a précisé Neoen dans un communiqué.

"La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%", a précisé la société. "A l'issue de l'opération, Impala, FSP [Fonds stratégique de participations, NDLR] et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65% du capital", a ajouté Neoen.

"Cette augmentation de capital nous permet de financer la première partie de notre plan d'investissement, et nous rapproche de notre objectif de 10 GW à fin 2025", a commenté le directeur général de Neoen, Xavier Barbaro, cité dans le communiqué.

Pour atteindre cette objectif de capacité, Neoen avait annoncé le mois dernier un programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025. Le groupe avait alors chiffré son besoin de fonds propres additionnels pour financer ces investissements à 1,2 milliard d'euros "au maximum" sur la période 2021-2025.

April 07, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)