Neoen a réalisé son augmentation de capital de 750 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé lundi le succès de son augmentation de capital de 750 millions d'euros, une opération "largement sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 162,4%".

"Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 750.403.588,40 euros et se traduit par l'émission de 36.694.552 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2 euros à un prix de souscription de 20,45 euros par action nouvelle", a indiqué Neoen dans un communiqué.

L'opération permettra de financer l'intégralité du plan d'investissement de Neoen pour la période 2023-2025, a souligné la société.

Le premier actionnaire du groupe, le fonds Impala de Jacques Veyrat, a souscrit pour un montant d'environ 260 millions d'euros et détient 42,16% du capital de Neoen à l'issue de l'opération. Le Fonds stratégique de participations (FSP) et la banque publique d'investissement Bpifrance ont souscrit respectivement pour environ 72 millions d'euros et 33 millions d'euros. Leur participation respective s'élève à 6,92% et 4,39% du capital de Neoen après l'opération.

Fin février, soit avant l'annonce de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détenaient respectivement 44,69%, 6,08% et 4,39% du capital de la société.

Le flottant du groupe est porté à 45,10% du capital après l'augmentation de capital, contre 43,31% fin février.

"L'émission, le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 29 mars 2023", a précisé Neoen.

"Le produit de l'augmentation de capital va permettre à Neoen de financer son plan de développement visant à dépasser 10 gigawatts (GW) de capacité en opération ou en construction fin 2025 mais aussi d'étendre ses capacités de stockage, notamment par l'investissement dans des batteries dotées d'une plus grande durée d'autonomie par mégawatt (MW) installé", a rappelé le groupe.

A fin 2022, Neoen disposait d'une capacité en opération ou en construction de 6,6 GW.

March 27, 2023 02:04 ET (06:04 GMT)