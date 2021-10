Neoen : annonce la mise en service d'Altiplano 200, centrale solaire de 208 MWc en Argentine 0.17 Mo

Paris et Buenos Aires, le 05 octobre 2021

Neoen annonce la mise en service d'Altiplano 200, centrale solaire de 208 MWc en Argentine

Altiplano 200, d'une puissance de 208 MWc, est la deuxième plus grande centrale solaire du pays

Elle bénéficie de l'un des meilleurs ensoleillements du monde

Ces projets ont été remportés dans le cadre des appels d'offres Renovar 1 et

Renovar 2 qui bénéficient d'une garantie de la Banque Mondiale

Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, annonce aujourd'hui la mise en service de la centrale solaire Altiplano 200. D'une puissance de 208 MWc, ce parc solaire a été construit dans la province de Salta en Argentine, à 4 000 mètres d'altitude. Cette centrale est détenue à 100% par Neoen.

Altiplano bénéficie de l'un des meilleurs ensoleillements au monde et produira 650 000 MWh d'électricité verte par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 215 000 habitants. Cette centrale solaire est la deuxième plus grande du pays. L'électricité produite sera vendue à l'opérateur national CAMMESA pendant une durée de 20 ans.

Altiplano 200 résulte de la fusion des projets La Puna (107 MWc) et Altiplano (101 MWc), remportés lors des appels d'offres RenovAr 1 et RenovAr 2, et bénéficie d'une garantie de la Banque Mondiale. La centrale a été construite dans le cadre d'un contrat clé en main par le consortium franco-espagnol constitué par GenSun et TSK, avec un contenu industriel français et argentin important. La construction a généré plus de 450 emplois directs et indirects, dont la majorité est revenue aux communautés indigènes de la région.

Le financement de cette centrale a été apporté par Proparco, DEG, ICCF, Société Générale et KfW, ces deux dernières avec une garantie crédit acheteur de BPIAE, sous forme d'une dette senior sans recours de 211 millions de dollars.

Emmanuel Pujol, directeur régional Amériques de Neoen, déclare : « La mise en service d'Altiplano 200 marque une nouvelle étape dans le développement de Neoen dans notre région. Dans un contexte particulièrement difficile et malgré un retard de plusieurs mois sur le calendrier initial, Neoen a su faire aboutir ce projet ambitieux et a ainsi démontré sa capacité à tenir ses engagements. L'expérience acquise, ainsi que la créativité et la résilience dont les équipes de Neoen ont fait preuve pour surmonter ces obstacles, seront des atouts indéniables pour poursuivre notre croissance sur le continent américain. »

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : « Nous sommes très fiers de la mise en service de notre centrale solaire Altiplano 200 en Argentine. Je tiens à adresser toutes mes félicitations aux équipes de Neoen qui ont participé à l'élaboration et la réalisation de ce projet complexe. Je tiens également à remercier nos prêteurs et les institutions qui ont garanti ces prêts, permettant ainsi la concrétisation de ce projet exemplaire. En fournissant au réseau argentin de l'électricité verte pour les 20