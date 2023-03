Neoen annonce le succès de son augmentation de capital de 750 millions d’euros qui va lui permettre d’augmenter de 50% sa capacité installée et d’intensifier ses investissements dans le stockage. L'intégralité de son plan d’investissement pour la période 2023-2025 est financée. L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 36,694 millions d'actions nouvelles.



Le taux de souscription a atteint environ 162,4%, avec un taux de souscription à titre irréductible d'environ 98%.



A l'issue de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détiennent respectivement 42,16%, 6,92% et 4,39% du capital de Neoen et le flottant est porté à 45,10% du capital.



Le produit de l'augmentation de capital va permettre à Neoen de financer son plan de développement visant à dépasser 10 GW de capacité en opération ou en construction fin 2025 mais aussi d'étendre ses capacités de stockage, notamment par l'investissement dans des batteries dotées d'une plus grande durée d'autonomie par MW installé.