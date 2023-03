Neoen : augmentation de 19% du résultat net en 2022

Le groupe d'énergies renouvelables Neoen publie au titre de l'année écoulée un résultat net ajusté en augmentation de 19% à 48 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 38% à 414 millions, 'en ligne avec l'objectif annoncé'.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 51% à 503,2 millions d'euros, incluant une progression de 63% au quatrième trimestre, et son portefeuille sécurisé ressort en hausse de plus de 1,3 GW à 7,4 GW à fin 2022, dont 6,6 GW en opération ou en construction.



Revendiquant ainsi une année 'riche en avancées très significatives', Neoen propose au titre de 2022 un dividende de 0,125 euro par action, en hausse de 25% par rapport à celui de l'année précédente.



