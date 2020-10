Sydney et Paris, le 26 octobre 2020

Neoen clôture le financement du Western Downs Green Power Hub, plus grand parc solaire d'Australie

Neoen a clôturé le financement du Western Downs Green Power Hub

Avec 460 MWc, Western Downs sera le plus grand parc solaire d'Australie

Le projet est soutenu par un accord historique avec CleanCo, entreprise publique de l'État du Queensland, producteur et fournisseur d'énergies renouvelables, pour l'achat de 352 MWc d'énergie

La dette sera fournie par un groupe de sept prêteurs, Neoen conservant une participation au capital de 100%

Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a complété le financement du Western Downs Green Power Hub, parc solaire de 460 MWc situé à proximité de Chinchilla dans le sud- ouest du Queensland. Détenu à 100% par Neoen, Western Downs sera le plus grand parc solaire d'Australie, alimentant le réseau de transport de Powerlink en énergie propre et apportant d'importants bénéfices économiques à la région.

Le financement de Western Downs a été bouclé cinq mois après l'obtention par Neoen d'un contrat de vente d'électricité de 352 MWc avec CleanCo Queensland, dans le cadre d'un des plus importants contrats australiens sur les énergies renouvelables à ce jour. Le projet fournira plus de 30% de l'énergie nécessaire

CleanCo pour accroître de 1 GW sa capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2025, dans l'optique de contribuer aux objectifs du « Sunshine State » d'atteindre 50% d'énergie renouvelable d'ici

2030 et de créer de nouveaux investissements et emplois dans le Queensland.

Le coût total du projet sera d'environ 600 millions de dollars australiens, la dette étant fournie par un groupe de sept prêteurs : Natixis, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, NORD/LB, HSBC et Commonwealth Bank of Australia.

Cet investissement créera plus de 400 emplois pour les communautés locales et le sud-ouest du Queensland. Le contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) a été attribué à Sterling & Wilson en mai, les travaux de conception et d'ingénierie ont commencé en juin et l'installation du chantier est prévue pour le quatrième trimestre 2020. Les travaux devraient durer plus d'une année, et la production d'énergie commencer en 2022. Ce parc solaire produira suffisamment d'électricité pour alimenter 235 000 foyers du Queensland soit l'équivalent de l'ensemble des foyers de la Sunshine Coast.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux que le Western Downs Green Power Hub ait franchi cette étape importante. Il s'agit d'une réussite majeure dans un environnement difficile. Je voudrais féliciter notre équipe et remercier nos partenaires financiers et nos conseils pour leur confiance et leur engagement. Nous tirons une grande fierté de ce partenariat avec CleanCo et Powerlink, et sommes impatients de contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux du Queensland de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030. »