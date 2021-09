Neoen : clôture le financement du parc éolien de Kaban Green Power Hub (157 MW) en Australie 0.15 Mo

Le projet bénéficie d'un contrat d'achat de capacité (CPA) de 15 ans avec CleanCo, producteur et fournisseur public d'énergie propre du Queensland, portant sur 100% de l'énergie produite. Le parc éolien de Kaban fournira ainsi de l'électricité à un prix compétitif et contribuera à l'atteinte de l'objectif de 50% d'énergie renouvelable du gouvernement de l'État du Queensland d'ici 2030.

Le gouvernement de l'État du Queensland s'est engagé à co-financer la modernisation du réseau électrique, ce qui permettra le raccordement du parc éolien et la création de la « Renewable Energy Zone » (REZ) du Northern Queensland. Pour leur part, Neoen et Powerlink se sont associés pour réaliser le renforcement de la ligne entre Cairns et Townsville, ce qui améliorera significativement la capacité du réseau, permettant de raccorder jusqu'à 500 MW de capacité supplémentaire dans le futur.

Le parc éolien comprendra 28 éoliennes Vestas V162 d'une capacité de 5,6 MW chacune, qui compteront parmi les plus puissantes du pays. Vestas a reçu l'instruction de démarrer les travaux en mai, la préparation du chantier a eu lieu début juin et les travaux de génie civil sont désormais en cours. La construction devrait durer 21 mois et la production d'énergie atteindre sa pleine capacité en 2023.

Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a finalisé le financement du Kaban Green Power Hub, un projet conçu pour générer une énergie verte et compétitive et renforcer le réseau électrique du Far North Queensland. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d'Atherton, ainsi que la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland.

Les travaux, qui ont débuté en mai, permettront la création de plus de 250 emplois durant la construction et le parc éolien sera en mesure de générer 457 GWh d'énergie verte et compétitive chaque année à partir de 2023

Cet investissement devrait créer plus de 250 emplois durant la phase de construction dans la région du Far North Queensland. 50 ouvriers travaillent déjà sur le chantier. Grâce aux excellentes ressources en vent de la région, ce parc générera 457 GWh par an, soit suffisamment d'électricité pour alimenter en énergie verte près de 100 000 foyers du Queensland, c'est-à-dire plus que les besoins des habitants de la ville de Cairns.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux que Kaban Green Power Hub ait franchi l'étape importante de la sécurisation de son financement. Je tiens à remercier CleanCo Queensland et nos prêteurs de la confiance qu'ils placent en notre capacité à réaliser de projets de grande qualité. Nous sommes fiers du rôle essentiel que ce projet va jouer dans la création de la « Renewable Energy Zone (REZ) » du North Queensland et nous nous réjouissons de voir Kaban contribuer à la transition énergétique du Queensland ainsi qu'à la relance économique de la région après le Covid-19».

Maia Schweizer, directrice générale de CleanCo Queensland, ajoute : « Le Kaban Green Power Hub permet un renforcement du réseau indispensable pour le North Queensland. Part importante du portefeuille

faibles émissions de CleanCo, l'énergie renouvelable produite par ce parc éolien nous permettra de fournir des contrats compétitifs aux entreprises fortement consommatrices d'énergie. Cela se traduira par une poursuite de la baisse des prix de l'énergie et une plus grande compétitivité pour les entreprises et les habitants du Queensland. »

Paul Simshauser, directeur général de Powerlink, déclare : « Le Kaban Green Power Hub joue un rôle clé dans la création de la première « Renewable Energy Zone » du Queensland. Il s'inscrit dans une enveloppe de travaux d'un montant de 700 millions de dollars australiens que Powerlink va réaliser dans le North Queensland au cours des cinq prochaines années. »

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : « Je souhaite remercier et féliciter l'équipe pour tout le travail accompli pour finaliser le financement de notre second projet dans le Queensland. Le vif intérêt de nos prêteurs démontre une fois de plus que notre modèle économique intégré de détention à long terme donne confiance au marché. Avec plus de 2 GW d'actifs en exploitation et en construction et un vaste portefeuille de projets en développement, l'Australie est notre premier marché et sera un contributeur majeur à l'atteinte de notre objectif global de 10 GW à fin 2025. »

À propos de Neoen

Neoen est un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Neoen dispose de près de 4,8 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, en Jamaïque, au Mozambique, au Portugal et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Société en forte croissance, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

Pour en savoir plus : www.neoen.com