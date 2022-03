Neoen confirme ses perspectives après un rebond du bénéfice net en 2021

(Actualisation : commentaire du PDG de Neoen sur le portefeuille de projets en Europe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a indiqué lundi qu'il tablait sur une progression de 20% à 25% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2022, après avoir enregistré un rebond de son bénéfice net en 2021.

Neoen prévoit un Ebitda compris entre 360 millions et 375 millions d'euros en 2022, contre 300,4 millions d'euros en 2021. La marge d'Ebitda devrait s'établir entre 85% et 90% cette année, contre 90% en 2021.

Cette prévision inclut la contribution des cessions d'actifs au sein du portefeuille sécurisé de projets du groupe, pour un montant qui ne dépassera pas 20% de l'Ebitda, a précisé le groupe dans un communiqué

Le producteur d'électricité verte a par ailleurs confirmé ses objectifs de croissance à moyen terme, notamment son ambition d'atteindre au moins 10 gigawatts de capacité en opération ou en construction en 2025.

Le président-directeur général du groupe, Xavier Barbaro, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que Neoen comptait renforcer son portefeuille de projets dans les pays où il est déjà présent, notamment en Europe, où les gouvernements planchent sur la réduction de leur dépendance au gaz russe. Il a notamment cité la Finlande et l'Italie, mais aussi la France où le groupe a récemment remporté 92,5 mégawatts-crête de projets solaires. Face aux enjeux de souveraineté énergétique, le secteur du renouvelable est "le seul à pouvoir accélérer à court terme", a souligné le dirigeant.

En 2021, l'excédent brut d'exploitation de Neoen est ressorti à 300,4 millions d'euros, en hausse de 11% sur un an et dans la fourchette de 295 à 310 millions d'euros fixée par le groupe. Ce résultat inclut 50 millions d'euros de plus-values nettes liées à la cession de quatre centrales solaires et deux projets éoliens en France.

Le résultat opérationnel courant du groupe s'est établi à 189,6 millions d'euros, en progression de 18%, et son bénéfice net a rebondi à 41 millions d'euros en 2021, contre 3,9 millions d'euros en 2020.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient sur un bénéfice net de 32,8 millions d'euros et sur un Ebitda de 296,5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de Neoen, déjà publié, est ressorti à 333,6 millions d'euros en 2021, en hausse de 12% par rapport à 2020.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont établis à 276 millions d'euros, en amélioration de 53,7 millions d'euros par rapport à 2020. Au 31 décembre, la position de trésorerie s'élevait à 592,5 millions d'euros, contre 374,9 millions un an plus tôt.

Le groupe proposera, pour la première fois depuis sa création en 2008, le versement d'un dividende d'un montant de 0,10 euro par action au titre de l'exercice écoulé.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE NEOEN:

https://www.neoen.com/fr/informations-financieres#publications-fr

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 13:44 ET (17:44 GMT)