Neoen est un producteur indépendant d'énergie renouvelable de premier plan (premier producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables en France), dont l'activité se concentre sur la production d'énergie solaire et éolienne, ainsi que sur le développement de solutions de stockage d'énergie de pointe. Neoen est principalement présent sur trois zones géographiques, à savoir la zone Europe-Afrique (notamment en France, en Finlande, au Portugal et en Irlande), l'Australie et la zone Amériques (au Salvador, au Mexique, en Jamaïque, en Argentine, en Equateur et aux Etats-Unis). A fin 2023, le groupe détenait et exploitait des installations photovoltaïques et éoliennes, représentant une puissance installée cumulée de 9 GW en exploitation et en construction.

Indices liés CAC Mid 60