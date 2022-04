Neoen : contrat de batterie virtuelle en Australie

Neoen indique avoir signé, pour une durée de sept ans, un contrat innovant de batterie virtuelle avec AGL Energy, pour fournir 70 MW / 140 MWh de capacité virtuelle de stockage dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud du National Electricity Market australien.



Première du genre en Australie, cette offre de batterie virtuelle permet aux grands consommateurs et distributeurs d'énergie de reproduire le fonctionnement d'une batterie de grande capacité, sans devoir en posséder ou en construire une.



Neoen est en mesure de proposer ce service à AGL Energy grâce à sa Capital Battery de 100 MW / 200 MWh située à Canberra, dont la construction a débuté en décembre 2021 et qui doit être mise en service au cours du premier semestre 2023.



