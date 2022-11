Neoen : contrat de fourniture d'électricité avec BHP

Neoen indique avoir signé en Australie un contrat de fourniture d'électricité en continu dit 'baseload' portant sur une puissance de 70 MW avec BHP, l'un des plus grands groupes miniers au monde. Il s'agit du premier contrat de ce type signé par la société.



'A partir de juillet 2025, ce contrat couvrira la moitié de la consommation électrique de la mine d'Olympic Dam, en Australie-Méridionale, l'un des plus grands gisements mondiaux de cuivre, d'or et d'uranium', précise le groupe d'énergies renouvelables.



Neoen fournira à la mine une énergie verte, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ainsi que les certificats d'origine associés. Près de la moitié de la production du parc éolien de Goyder South Stage 1, actuellement en construction, sera dédiée à ce contrat.



