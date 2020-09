Neoen : contrat pour de l'énergie éolienne en Australie

08/09/2020 | 08:18

Neoen annonce avoir remporté, dans le cadre d'un appel d'offres en énergies renouvelables du Territoire de la capitale australienne (ACT), un contrat de 14 ans pour les 100 premiers MW d'énergie éolienne issus de son projet Goyder Renewables Zone.



L'électricité sera fournie par la Phase 1 du parc éolien de Goyder, qui fait partie d'un projet d'énergies renouvelables en cours de développement et situé en Australie Méridionale. La construction de cette première phase devrait commencer en 2022.



En vertu de ce contrat, Neoen construira et opérera également une unité de stockage par batterie d'au moins 50 MW à Canberra, capitale de l'Australie, dans laquelle les résidents de l'ACT et de la région environnante se verront offrir la possibilité d'investir.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.