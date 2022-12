Neoen : début des travaux pour une batterie au Queensland

Neoen indique avoir donné aux équipes de Tesla, spécialiste des batteries de grande capacité, et d'UGL, en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques, l'instruction de démarrer la construction de Western Downs Battery.D'une capacité de 200 MW / 400 MWh, cette batterie de grande capacité située dans le sud-ouest du Queensland, sera la quatrième de Neoen en Australie. Les premiers travaux de construction ont débuté et sa mise en service est prévue fin 2024/début 2025.La nouvelle batterie permettra de moderniser et de renforcer la fiabilité du réseau électrique du Queensland. Avec Western Downs Battery, Neoen voit son portefeuille de centrales de stockage en opération ou en construction en Australie atteindre 776 MW / 1279 MWh.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.