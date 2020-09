Neoen : délaissé après une dégradation d'analyste

18/09/2020 | 13:38

Neoen lâche 4% sur fond de dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'alléger', malgré un objectif de cours rehaussé de 26,7 à 32,7 euros sur le titre du producteur d'électricité à partir de sources renouvelables.



'Alors que Neoen déroule sans accros majeurs son plan d'affaires à l'horizon 2022 pour atteindre cinq GW en opération, la question se pose sur la croissance des volumes (nouveaux MW) à attendre au-delà de 2022 et son financement', estime l'analyste.



'Conscients que le titre est un 'must have' dans le segment des énergies renouvelables, Neoen bénéficie d'une valorisation boursière trop généreuse, qui rend quasi impossible toute prédation créatrice de valeur', poursuit-il.



