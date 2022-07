Neoen : démarrage d'un projet de parc éolien en Finlande

Neoen et Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable, indiquent avoir donné à Nordex et à l'entreprise de génie civil Keski-Suomen Betonirakenne, l'instruction de démarrer les travaux de leur parc éolien de Björkliden, en Finlande.



Située dans la région occidentale d'Ostrobothnie, cette centrale comptera sept turbines éoliennes Nordex, pour une capacité totale de 40,4 MW. Sa mise en service est prévue au cours du premier trimestre 2024.



Le projet s'appuie sur un contrat de vente d'électricité à long terme de 10 ans, signé en janvier 2022 avec Equinix, pour 85% de l'énergie produite et des garanties d'origine. Neoen détient 80% des parts du parc, les 20% restants appartenant à Prokon.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.