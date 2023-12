Neoen : démarrage des travaux de YPR2 en Finlande

Le 27 décembre 2023 à 09:28 Partager

Neoen annonce avoir donné l'instruction de démarrer les travaux de Yllikkälä Power Reserve Two (YPR2) à Nidec, qui sera en charge de la construction du projet et de la fourniture des conteneurs et éléments de batteries ainsi que des onduleurs.



Cette batterie lithium-ion d'une capacité installée de 56,4 MW / 112,9 MWh (deux heures) sera la plus grande des pays nordiques. Elle sera implantée à 100 mètres d'Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), la première grande batterie de Neoen en Finlande.



Contribuant à améliorer la stabilité et de la fiabilité du système électrique de Fingrid, elle sera raccordée à sa sous-station Yllikkälä, et sa mise en service est prévue au premier semestre 2025. Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de YPR2.



Avec désormais plus de 770 MW en opération ou en construction adossés notamment à neuf corporate PPA, le groupe français est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie renouvelable de Finlande.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.