Neoen : démarre la construction de Blyth Battery (200 MW / 400 MWh) en Australie

Neoen associera les capacités de stockage de Blyth Battery à la production de son parc éolien Goyder South Stage 1, pour fournir en continu (contrat baseload) 70 MW d'électricité verte à BHP, l'un des plus grands groupes miniers au monde 1 . L'énergie ainsi fournie permettra de couvrir la moitié de la consommation électrique de la mine d'Olympic Dam de BHP, en Australie-Méridionale, l'un des plus grands gisements mondiaux de cuivre, d'or et d'uranium.

Neoen (ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a officiellement lancé la construction de Blyth Battery (200 MW / 400 MWh) en Australie-Méridionale, en donnant l'instruction de démarrer les travaux à un consortium constitué d'Elecnor, en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques (Balance of Plant), et de NHOA, spécialiste des batteries de grande capacité. La mise en service de cette batterie est prévue courant 2025.

Blyth Battery fournira également des services essentiels de stabilisation du réseau électrique, traditionnellement assurés par les centrales au charbon et au gaz. Elle sera en effet dotée d'onduleurs avancés dits grid-forming, permettant d'assurer ce type de services. Cette innovation a pu être financée grâce à l'Australian Renewable Energy Agency (ARENA) via son programme Large Scale Battery Storage Funding Round.

Blyth Battery est la cinquième batterie de grande capacité de Neoen sur le marché national australien (National Electricity Market). Elle porte à près de 3 GW le total des actifs en opération ou en construction de Neoen en Australie dont près d'1 GW de stockage, ce qui fait de Neoen le premier opérateur de batteries de grande capacité du pays. Neoen détient et exploite déjà la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) et Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et a lancé en 2021 la construction de la Capital Battery (100 MW / 200 MWh) et en 2022 celle de la Western Downs Battery (200 MW / 400 MWh).

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux de lancer la construction de Blyth Battery et de nous rapprocher ainsi des 3 GW d'actifs en opération ou en construction en Australie. Nous remercions NHOA et Elecnor pour tout le travail déjà réalisé et l'ARENA pour leur confiance et leur soutien. Nous sommes particulièrement fiers de notre capacité à combiner Blyth Battery, notre parc éolien de Goyder South et notre savoir-faireen energy management pour alimenter la mine Olympic Dam de BHP en énergie baseload renouvelable. »

Darren Miller, directeur général de l'ARENA, commente : « Les batteries constituent une technologie essentielle dans la transition énergétique, car elles permettent de lisser les productions d'énergies renouvelables et de stocker l'électricité pour la restituer à la demande. Les nouvelles générations de batteries à grande échelle vont soutenir cette transition, notamment grâce à leurs onduleurs avancés qui permettent de maintenir la stabilité du réseau électrique, sans avoir recours aux énergies fossiles. »

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, conclut : « C'est une grande joie pour nous de construire une deuxième batterie en Australie-Méridionale,état dans lequel nous avions livré la première batterie de grande capacité au monde, en 2017. Blyth Battery sera essentielle pour fournir de l'électricité 24h/24 et 7j/7, et servira de référence pour nos futurs contrats baseload, en Australie comme dans nos autres pays. Neoen atteint désormais l'échelle du gigawatt dans le stockage, ce qui fait de nous l'un des plus grands opérateurs de batteries au monde, et l'un des véritables accélérateurs de la transition énergétique. »

À propos de Neoen

Créée en 2008, Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l'éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par cinq au cours des cinq dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent aujourd'hui 6.4 GW.

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l'une des centrales solaires les plus compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh).