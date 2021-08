Neoen et son partenaire irlandais BNRG, un développeur et exploitant de centrales solaires basé à Dublin, ont finalisé le financement des centrales solaires de Hilltown, Hortland et Millvalle situées dans les comtés de Meath, Kildare et Wicklow en République d’Irlande. D’une puissance cumulée de 58 MWc, ces futures centrales solaires, co-détenues par Neoen et BNRG , sont parmi les toutes premières à clôturer leur financement en République d’Irlande.



Ces projets ont été lauréats en 2020 du premier appel d'offres gouvernemental RESS 1. L'électricité des parcs sera donc commercialisée à travers des PPA (power purchase agreements), soutenus par le gouvernement irlandais via un mécanisme de CFD (" Contract for Difference ") allant jusqu'en 2037.



Le financement est assuré par un apport en fonds propres de Neoen et BNRG et par une dette senior sans recours accordée par la Société Générale. L'investissement total dans ces centrales solaires est estimé à 39 millions d'euros hors coûts de financement.



Les contrats d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) et d'opération et de maintenance (contrat O&M) ont été attribués à Omexom, et les travaux de construction ont déjà commencé. Une activité d'élevage ovin assurera l'entretien de la végétation de ces parcs solaires. La mise en service des centrales est attendue pour le premier semestre 2022. Leur production électrique alimentera l'équivalent de 12 700 foyers irlandais.



Une contribution aux projets communautaires permettra de financer des initiatives locales à hauteur d'environ 100 000 euros par an pendant toute la durée du support RESS.



" L'Irlande est un pays offrant de très belles perspectives pour Neoen et nous comptons y accélérer encore notre développement et le rythme de nos investissements ", a commenté Xavier Barbaro, le président-directeur général de Neoen.