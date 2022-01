Neoen : et Prokon signent avec Equinix un PPA d'au moins 30 MW d'énergie éolienne en Finlande 0.19 Mo

Créée en 2014 lors de la "Climate Week" à New York, l'organisation non gouvernementale

Ce contrat d'achat d'électricité innovant est partiellement indexé sur les prix de marché. Il s'agit du septième contrat d'électricité verte signé par Neoen en Finlande depuis 2018, témoignant de l'attractivité des offres de Neoen pour de grands clients industriels, et notamment les grandes entreprises membres du RE100(1). Parmi elles, Equinix a été la première société, dans le secteur des centres de données, à se fixer un objectif de réduction des émissions validé par l'Initiative Science-Based Targets (SBTI) et à s'engager à devenir climatiquement neutre d'ici 2030.

Selon les termes de ce contrat, Equinix achètera pendant 10 ans 85% de l'électricité verte et des garanties d'origine qui seront produites par le parc éolien de Björkliden en Finlande. Ce parc a été co-développé par Neoen et par Prokon à Närpes, dans la région d'Ostrobothnie dans l'ouest du pays. Il comptera 7 turbines pour une puissance totale d'au moins 35 MW et sera détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon. Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2024.

Neoen et Prokon vendront à Equinix 85% de l'électricité verte et des garanties d'origine produites par le futur parc éolien de Björkliden

Björkliden se situe à quelques kilomètres de Hedet, autre parc éolien de Neoen d'une puissance de 81 MW mis en service début 2020. Il sera donc, avec Mutkalampi, parc éolien de 404 MW actuellement en construction, le troisième parc éolien de Neoen en Finlande. Björkliden confirme le statut de Neoen parmi les producteurs d'énergie renouvelable les plus dynamiques de Finlande, avec déjà plus de 500 MW en opération ou en construction dans ce pays.

Sami Holopainen, directeur général d'Equinix Finlande, déclare : « Il est essentiel que les entreprises collaborent afin que les infrastructures numériques qui soutiennent notre économie mondialisée fonctionnent de la manière la plus durable possible. Equinix s'est fixé l'objectif d'alimenter à 100% en énergie renouvelable ses 235 centres de données répartis dans le monde. Grâce à Neoen et Prokon, nous faisons un nouveau pas important vers le respect de notre engagement à être climatiquement neutre au niveau mondial d'ici 2030 et l'atteinte de nos objectifs Science-BasedTargets. »

Jerri Loikkanen, directeur général de Neoen Finlande, commente : « Nous sommes très heureux de voir une grande multinationale comme Equinix choisir Neoen pour alimenter en énergie décarbonée ses cinq grands centres de données finlandais. Il s'agit du septième contrat de vente d'électricité à long terme signé par Neoen en Finlande, qui prend ainsi part de manière significative à la transition vers la neutralité carbone de notre pays. »

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : « Je tiens à féliciter nos équipes finlandaises pour avoir remporté ce nouveau contrat. Nous sommes très fiers de notre forte croissance en Finlande, qui est désormais l'un de nos trois principaux pays. Ce nouveau succès confirme notre capacité

remporter des appels d'offres auprès d'entreprises désireuses de sécuriser leur approvisionnement en énergie renouvelable telles qu'Equinix. Il témoigne de l'élargissement de notre base de clients à de grands groupes industriels, ce qui constitue l'un des axes majeurs de croissance pour notre société. »

À propos de Neoen

Neoen est un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de plus de 4,8 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie. Société en forte croissance, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

Pour en savoir plus : www.neoen.com

À propos de Prokon

Avec près de 40.000 members, Prokon Regenerative Energien eG est la plus grande coopérative d'énergie renouvelable en Allemagne. Prokon est spécialiste de la production et la fourniture d'électricité exclusivement renouvelable, en étroite collaboration avec les citoyens.