Neoen : l'objectif d'EBITDA ajusté en 2025 revu à la hausse

Neoen annonce ce jour revoir à la hausse son objectif d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2025 à la suite du contrat remporté auprès de l'AEMO (Australian Energy Market Operator) pour la Collie Battery Stage.



Neoen estime désormais que son EBITDA ajusté 'devrait dépasser 700 millions d'euros dès 2025'.



Pour rappel, Neoen avait indiqué début mai son ambition de réaliser un EBITDA ajusté supérieur à 600 millions d'euros en 2025 hors farm-down.



L'actualisation des prévisions de Neoen tient compte du gain d'un contrat de capacité de stockage de 197 MW et de 4 heures, remporté auprès de l'AEMO (Australian Energy Market Operator).



'Ce nouveau succès démontre la capacité de Neoen à accélérer et à amplifier la valeur créée pour ses clients et ses actionnaires', a commenté Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen.



