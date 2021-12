Neoen : lance la construction à Canberra de la Capital Battery, nouvelle unité de stockage de 100 MW 0.15 Mo

Cet investissement a pour ambition de moderniser et de stabiliser le réseau électrique de l'ACT, grâce à la polyvalence de cette batterie. Celle-ci permet notamment de pallier l'intermittence des énergies renouvelables, de fournir des services de régulation de fréquence et d'apporter un soutien au réseau de transport d'électricité. Fidèle à son modèle develop-to-own, Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long

terme de la batterie. Une fois celle-ci mise en service, Neoen mettra en place un dispositif de financement participatif donnant aux résidents de l'ACT l'opportunité de participer financièrement au projet.

Depuis qu'elle a remporté le premier appel d'offres éolien lancé par l'ACT en 2015, Neoen a joué un rôle décisif dans le développement de l'écosystème des énergies renouvelables de Canberra. Son bureau de Canberra s'est rapidement développé et compte désormais 30 collaborateurs dans le développement, la finance et la gestion des actifs, et fait par ailleurs appel à de nombreux partenaires locaux. Depuis la capitale australienne, le centre de contrôle des opérations pilote, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, la totalité des centrales éoliennes, solaires et de stockage de Neoen en Australie. Par ailleurs, Neoen a pris une part active dans la mise en œuvre d'initiatives majeures à l'échelle locale comme la première station-service à hydrogène d'Australie, à Fyshwick, codéveloppée avec le gouvernement de l'ACT, ActewAGL et Hyundai, et le Renewable Energy Skills Centre of Excellence établi en collaboration avec le Canberra Institute of Technology (CIT). Le succès de ce dernier partenariat a été reconnu récemment : Neoen s'est vu décerné en 2021 l'Australian Training Award for Industry Collaboration conjointement avec le CIT et Vestas.

Avec la Capital Battery, Neoen voit son portefeuille de centrales de stockage de batteries de grande capacité en opération ou en construction en Australie atteindre 576 MW, ce qui renforce son positionnement en tant qu'acteur principal du secteur des grandes batteries en Australie. Neoen détient et opère également la Victorian Big Battery de 300 MW / 450 MWh, située à Geelong et récemment mise en service, et la Hornsdale Power Reserve de 150 MW / 193,5 MWh, en Australie Méridionale. Ainsi, grâce à ce nouveau projet, Neoen se rapproche de l'objectif qu'elle s'est fixée de disposer d'au moins une batterie à grande échelle en opération dans chaque État du marché national australien.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous nous réjouissons de démarrer la construction de notre premier actif à Canberra, où est basée une grande partie de l'équipe de Neoen, où nous pilotons toutes nos centrales australiennes en opération et où nous nous considérons, avec fierté, comme un véritable acteur local. Nous disposons maintenant d'une batterie à grande échelle dans trois des cinq États du marché national australien. Nous remercions sincèrement le gouvernement de l'ACT pour son engagement en faveur de l'accélération de la transition vers l'objectif zéro émission. Nous tenons également à remercier Doosan et TransGrid pour tout le travail accompli et pour leurs efforts, qui ont permis à la Capital Battery de parvenir au stade de la construction. »

Shane Rattenbury, ministre de l'énergie et de la réduction des émissions de l'ACT commente :

Nous sommes ravis de voir débuter les travaux de construction de la Capital Battery. Le doublement de la capacité de la batterie à 100 MW est un signal fort donné par Neoen, et témoigne de la confiance dans le marché et du rôle prépondérant joué par les batteries dans la modernisation et la stabilisation du réseau électrique. Le gouvernement de l'ACT est très fier d'avoir atteint l'objectif national de 100% d'électricité issue d'énergies renouvelables depuis 2020. Celui-ci a été réalisé essentiellement grâce à des contrats d'énergie solaire et éolienne, dont notamment plusieurs contrats signés avec Neoen. Cette transition vers l'électricité issue d'énergies renouvelables a joué un rôle décisif dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ACT. Par ailleurs, si elle a contribué au positionnement de Canberra en tant que centre d'excellence en énergies renouvelables, elle a aussi stimulé l'investissement, qui a atteint un niveau très satisfaisant pour l'ACT. »