Neoen lance la construction de sa première batterie en Suède

Neoen, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a donné à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie, l'instruction de démarrer les travaux de Storen Power Reserve à la fin du mois de décembre 2022. Située sur la commune de Ragunda, à une centaine de kilomètres de la ville d'Östersund, la batterie lithium-ion de 40 MW / 40 MWh sera raccordée à la ligne de transmission de 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue dans le courant du premier semestre 2024.



Conformément à son modèle develop-to-own, Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de Storen Power Reserve. La batterie fournira à Svenska Kraftnät, l'opérateur du réseau de transport d'électricité suédois, des services systèmes, et notamment des services de réserve primaire (Frequency Containment Reserve services).



Elle participera à l'équilibrage de la production et de la consommation d'électricité en temps réel, contribuant de manière compétitive à la stabilité du système électrique tout en facilitant l'intégration de nouvelles centrales d'énergies renouvelables.



Cette nouvelle batterie illustre l'ambition de Neoen de devenir un acteur de premier plan en Suède.