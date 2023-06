Neoen lance la construction de sa première batterie longue durée en Western Australia

Neoen, principal producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable, a remporté un contrat de capacité de 197 MW / 4 heures auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO), dans le cadre d'un appel d'offres initié par le Western Australian Coordinator of Energy. Ces services seront fournis par la première tranche de Collie Battery, d'une puissance de 219 MW / 877 MWh, constituée de 224 Megapacks 2 XL de Tesla. Neoen a développé ce projet depuis 2021 et obtenu, en décembre 2022, l'autorisation de construire 1 GW / 4 GWh de capacité de stockage.



Cette batterie sera située à proximité de la ville de Collie, dans le sud-ouest de Western Australia. Elle sera raccordée à la sous-station de Shotts opérée par Western Power, qui fait partie du réseau électrique de la côte ouest australienne, le South-West Interconnected System (SWIS), un réseau distinct de celui de la côte est australienne.



A la suite du gain du contrat, Neoen a lancé la construction de la première tranche de Collie Battery en donnant l'instruction de démarrer les travaux à Tesla et à UGL, ce dernier étant en charge du génie civil et des équipements auxiliaires.



La mise en service de cette batterie est prévue au quatrième trimestre 2024. Il s'agit du premier projet de grande puissance de Neoen en Western Australia. Il s'agira également de sa toute première batterie d'une durée de 4 heures à l'échelon mondial.



Collie Battery s'inscrit dans la stratégie d'un renforcement par Neoen de ses investissements dans le stockage, notamment dans des batteries de longue durée, afin de pouvoir offrir plus de services à valeur ajoutée et permettre une pénétration accrue des énergies renouvelables.



Le contrat dit " NCESS " (Non-Co-optimised Essential System Services) signé avec l'AEMO aura une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2024.