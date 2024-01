PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mardi le lancement de la construction de ses trois premières centrales solaires en Italie. Le montant de cet investissement n'a pas été communiqué.

"Ces trois centrales solaires, d'une puissance totale de 24,7 mégawatts-crête (MWc), sont stratégiquement situées en Lombardie (8 MWc et 7,6 MWc) et dans la région des Marches (9,1 MWc)", a indiqué Neoen dans un communiqué. Conformément à son modèle économique, Neoen a développé ces projets et en sera l'unique propriétaire.

La mise en service de ces centrales solaires est attendue "pour début 2025", a précisé Neoen. Une fois opérationnelles, elles permettront d'éviter l'émission de près de 37.000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année et produiront annuellement l'équivalent de la consommation électrique de plus de 9.000 foyers.

En Italie, Neoen s'est établi dans la ville de Brescia dès 2021, avant de se développer à Modène et à Rome. Dans le pays, le groupe étudie de nombreux projets de centrales solaires et de stockage. La majorité de ces projets "sont stratégiquement situés dans les zones identifiées par le gouvernement, ce qui leur permet d'être développés plus rapidement et d'atteindre le stade de construction en 12 à 16 mois", a indiqué Neoen.

January 02, 2024 02:25 ET (07:25 GMT)