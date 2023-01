Neoen : lancement de la construction de Blyth Battery

Neoen annonce avoir officiellement lancé la construction de Blyth Battery (200 MW / 400 MWh) en Australie-Méridionale, en donnant l'instruction de démarrer les travaux à un consortium constitué d'Elecnor et de NHOA, la mise en service étant prévue courant 2025.



Située à proximité immédiate de la sous-station de Blyth West, cette nouvelle batterie sera raccordée au réseau d'Electranet. Le groupe français d'énergies renouvelables en sera le propriétaire et l'exploitant dans la durée.



Neoen associera les capacités de stockage de Blyth Battery à la production de son parc éolien Goyder South Stage 1, pour fournir en continu 70 MW d'électricité verte au groupe minier BHP, et plus particulièrement à sa mine d'Olympic Dam.



