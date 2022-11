Neoen : le titre profite de propos de JPMorgan

Le titre Neoen signe jeudi la plus forte hausse de l'indice SBF 120 suite à des commentaires positifs de JPMorgan, qui a ajouté le titre à sa liste de valeurs à surveiller avec intérêt ('catalyst watch').



S'il reconnaît que sa préférence ne se porte pas forcément sur les spécialistes des énergies renouvelables à l'heure actuelle, l'intermédiaire met en évidence l'évolution positive du dossier, grâce à des projets livrés en temps et en heure et à la remontée des prix de l'électricité.



JPMorgan explique d'ailleurs s'attendre à ce que cette dynamique favorable s'amplifie l'an prochain dans le sillage des mesures prises par le gouvernement français afin de protéger le secteur.



Les opérateurs de renouvelables électriques vont en effet pouvoir vendre pendant 18 mois leur électricité sur les marchés, qui sont actuellement au plus haut, afin d'être en mesure de rentabiliser leurs investissements.



D'après JPMorgan, ce dispositif pourrait soutenir le cours de Bourse de Neoen jusqu'à la parution, le 28 février prochain, de ses résultats annuels 2022.



D'une manière générale, l'analyste note que la crise actuelle de l'énergie et ses répercussions au niveau des tarifs de l'électricité constituent un élément porteur pour l'entreprise.



S'il relève son objectif de cours sur la valeur, qui passe de 37,5 à 41 euros, JPMorgan maintient néanmoins une opinion 'neutre' sur l'action, expliquant préférer aujourd'hui des acteurs intégrés de l'énergie tels qu'Engie ou RWE.



Le titre affiche actuellement un gain de 3,5% à la Bourse de Paris.



