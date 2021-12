Neoen : met en service le Bulgana Green Power Hub, dans l'État de Victoria, en Australie 0.19 Mo

Avec le Bulgana Green Power Hub, qui s'ajoute à la centrale solaire de Numurkah (128 MWp) et à la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh), le portefeuille de Neoen atteint une capacité totale en opération de 652 MW dans l'État de Victoria, répartie entre éolien, stockage et solaire. En outre, alors que la transition énergétique de l'État de Victoria s'accélère, Neoen y développe activement un portefeuille de plus de 2 GW de projets très compétitifs, dont la production totale représenterait 10% de la demande annuelle de l'État de Victoria en électricité.

L'investissement de 350 millions de dollars australiens a généré d'importantes retombées économiques pour la région du Wimmera, avec la création de plus de 150 emplois durant la construction et de 5 emplois permanents. Un rapport indépendant sur l'impact du projet estime que, maintenant qu'il est en opération, le Bulgana Green Power Hub va générer des retombées annuelles de 40,6 millions de dollars australiens pour l'économie de l'État de Victoria. Par ailleurs, un fonds mis en place par Neoen et administré par le Northern Grampians Shire Council va financer des initiatives locales de la communauté et des projets de développement durable, à hauteur de 120 000 dollars australiens par an.

Neoen (ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, annonce avoir effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub situé à Stawell, dans l'État de Victoria. L'actif hybride est constitué d'un parc éolien de 204 MW composé de 56 turbines, et d'une batterie Tesla de 20 MW / 34 MWh. Il a la capacité de générer 750 000 MWh d'énergie verte par an, de quoi approvisionner en électricité environ 150 000 foyers.

Dans l'État de Victoria, le portefeuille de Neoen atteint 652 MW en opération répartis entre éolien, stockage et solaire et 2 GW de projets supplémentaires en développement

Bulgana Green Power Hub a la capacité de générer 750 000 MWh d'énergie verte et compétitive par an, de quoi approvisionner en électricité environ 150 000 foyers

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Il s'agit d'une avancée majeure

pour Neoen en Victoria : nous avons désormais des actifs très complémentaires dont la capacité totale en opération atteint 652 MW. Le processus de raccordement du Bulgana Green Power Hub au réseau a été un challenge majeur et nous sommes fiers de la mobilisation dont notre équipe a fait preuve. Nous tenons

adresser nos remerciements les plus sincères au gouvernement de Victoria pour nous avoir accordé sa confiance. Nous sommes très heureux de fournir une énergie verte, compétitive et fiable aux consommateurs de l'État de Victoria et sommes déterminés à poursuivre nos actions pour contribuer à la transition de cet État vers les énergies renouvelables. »

Lily D'Ambrosio, ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Changement climatique, affirme :

L'Etat de Victoria est, en Australie, le territoire de prédilection des grands projets de stockage d'énergie.

Le Bulgana Green Power Hub, qui a pu se concrétiser grâce au soutien de notre gouvernement, représente

200 MW additionnels d'électricité verte ainsi qu'une nouvelle grande batterie dans notre Etat. Il s'agit d'une étape majeure dans l'atteinte des objectifs de l'Etat de Victoria en matière d'énergies renouvelables. Avec cette feuille de route, nous créons des emplois, nous diminuons le coût de notre énergie, et nous aurons réduit de moitié nos émissions de CO2 d'ici 2030. »

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : « Grâce à Bulgana, Neoen renforce sa position de premier producteur d'énergie renouvelable en Australie et dispose désormais, dans l'État de Victoria, d'une véritable plateforme diversifiée : éolien, solaire et stockage. Nous sommes convaincus de la valeur que les projets hybrides, comme le Bulgana Green Power Hub, peuvent apporter au marché en Australie et ailleurs dans le monde, et nous sommes fiers du développement rapide de notre savoir-fairedans la réalisation de solutions complexes. »

Neoen est un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de plus de 4,8 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie. Société en forte croissance, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

